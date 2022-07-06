Фотографии авто

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт6 заявок684 просмотра

Деньги на фотографиях авто

выйти на улицу и делать фото любого авто.

1. Фотография должна быть сделана лично Вами. Категорически запрещены фото из сети Интернет;

2. Фотография должна быть хорошего качества и без наклонов, номера должны быть легко читаемы;

3. Автомобиль должен ЦЕЛИКОМ помещаться на фотографии;

● Вознаграждение не начисляется, если фотография данного автомобиля уже имеется в базе.

● Вы получаете стандартное вознаграждение за фотографию, даже если там больше 1 транспортного средства;

принимаем от 10 - 10000 фотографий 

оплата зависит от количества фото. 

по всем вопросам писать, отвечу всем 

3 года назад
guest_16480166849803
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
Даниил
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Съемка фото/видео для размещения на маркетплейсах.

    Ищется специалист для фотосъемки и видеосъемки товаров для размещения на маркетплейсах в Москве. Опыт работы с параметрами и особенностями площадок является обязательным. Наличие собственной студии будет преимуществом. Если студии нет, пожалуйста, укажите, как вы планируете организовать съемку.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Любительские фото монтажникив

    $18

    Требуются любительские фотографии монтажников, устанавливающих видеодомофоны и вызывные панели. Нужны около 60 фото с рабочими в костюмах и с инструментами. Необходимо, чтобы фото были сделаны в процессе работы. Срок выполнения — 4 дня. Приветствуются 4-8 похожих снимков.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен фотограф в Киеве

    Ищется фотограф в Киеве для фотосессии на 18.06. Необходима съемка с моделью и создание видео для рекламных креативов. Сессия пройдет недалеко от метро Левобережная и займет 1 час в середине рабочего дня. Ожидаются предложения по стоимости и требованиям.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерьерная фото и видео съемка (Санкт-Петербург)

    $100

    Необходима профессиональная фото и видео съемка в свадебном салоне с монтажом, чтобы создать 15-секундный видеоролик, отражающий ключевые преимущества. Материалы будут использованы в лидген блоках на сайте и на странице записи на примерку, подчеркивая крупнейший ассортимент салона.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу контент-мейкеров кулинаров

    Ищем контент-мейкеров, которые любят готовить и снимать видео. Необходимо снимать процесс приготовления различных блюд в высоком качестве (не ниже iPhone 11 Pro Max). Умение готовить разнообразные рецепты и наличие хорошего освещения обязательно. Проект стабильный с возможностью карьерного роста и свободным графиком.

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фотограф на мероприятие 1 час 21.05 в 15:00

    $32

    Ищется фотограф для фотосъемки встречи инвесторов продолжительностью 1 час. Мероприятие пройдет 21.05 в 15:00 по адресу: г. Москва, Земляной Вал 68/18 стр.5, недалеко от станций метро Таганская и Марксистская.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Фото и видеосъемка платков на моделях

    Требуется провести фото и видеосъемку платков на моделях. Модели ищете самостоятельно, работа под ключ. Заказчик - юридическое лицо, выплаты производятся официально. Подробности в техническом задании.

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Фото для интернет магазина

    Требуется фотосъемка спального мешка для маркетплейса на белом фоне. Также необходимо записать анпакинг видео с живым голосом, чтобы продемонстрировать продукт в действии.

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем фотографа для фотограмметрии

    Ищется профессиональный фотограф для фотограмметрии небольших предметов (скульптуры и др.) в количестве 225 объектов. Съемка осуществляется по отработанной технологии с использованием 108 кадров на объект. Все оборудование предоставляется. График работы - 5/2, полный рабочий день. Сроки съемки - 1-1,5 месяца, старт с 21.03 по 04.04.22 в Санкт-Петербурге.

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу контент-мейкеров кулинаров

    Требуются кулинарные контент-мейкеры для съемки видео процесса приготовления блюд. Необходимы навыки готовки, хорошее освещение и оборудование не ниже уровня iPhone 11 Pro Max или зеркальной камеры. Проект стабильный с возможностью карьерного роста и гибким графиком. Монтаж обеспечивается.

    Фотосъемка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад