Ищется специалист для фотосъемки и видеосъемки товаров для размещения на маркетплейсах в Москве. Опыт работы с параметрами и особенностями площадок является обязательным. Наличие собственной студии будет преимуществом. Если студии нет, пожалуйста, укажите, как вы планируете организовать съемку.
Фотографии авто
Деньги на фотографиях авто
выйти на улицу и делать фото любого авто.
1. Фотография должна быть сделана лично Вами. Категорически запрещены фото из сети Интернет;
2. Фотография должна быть хорошего качества и без наклонов, номера должны быть легко читаемы;
3. Автомобиль должен ЦЕЛИКОМ помещаться на фотографии;
● Вознаграждение не начисляется, если фотография данного автомобиля уже имеется в базе.
● Вы получаете стандартное вознаграждение за фотографию, даже если там больше 1 транспортного средства;
принимаем от 10 - 10000 фотографий
оплата зависит от количества фото.
по всем вопросам писать, отвечу всем
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Фотосъемканет заявокЗакрыт3 года назад
- $18
Требуются любительские фотографии монтажников, устанавливающих видеодомофоны и вызывные панели. Нужны около 60 фото с рабочими в костюмах и с инструментами. Необходимо, чтобы фото были сделаны в процессе работы. Срок выполнения — 4 дня. Приветствуются 4-8 похожих снимков.Закрыт3 года назад
Ищется фотограф в Киеве для фотосессии на 18.06. Необходима съемка с моделью и создание видео для рекламных креативов. Сессия пройдет недалеко от метро Левобережная и займет 1 час в середине рабочего дня. Ожидаются предложения по стоимости и требованиям.Закрыт3 года назад
- $100
Необходима профессиональная фото и видео съемка в свадебном салоне с монтажом, чтобы создать 15-секундный видеоролик, отражающий ключевые преимущества. Материалы будут использованы в лидген блоках на сайте и на странице записи на примерку, подчеркивая крупнейший ассортимент салона.Закрыт3 года назад
Ищем контент-мейкеров, которые любят готовить и снимать видео. Необходимо снимать процесс приготовления различных блюд в высоком качестве (не ниже iPhone 11 Pro Max). Умение готовить разнообразные рецепты и наличие хорошего освещения обязательно. Проект стабильный с возможностью карьерного роста и свободным графиком.Фотосъемка6 заявокЗакрыт3 года назад
- $32
Ищется фотограф для фотосъемки встречи инвесторов продолжительностью 1 час. Мероприятие пройдет 21.05 в 15:00 по адресу: г. Москва, Земляной Вал 68/18 стр.5, недалеко от станций метро Таганская и Марксистская.Закрыт3 года назад
Требуется провести фото и видеосъемку платков на моделях. Модели ищете самостоятельно, работа под ключ. Заказчик - юридическое лицо, выплаты производятся официально. Подробности в техническом задании.Фотосъемка3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется фотосъемка спального мешка для маркетплейса на белом фоне. Также необходимо записать анпакинг видео с живым голосом, чтобы продемонстрировать продукт в действии.Закрыт3 года назад
Ищется профессиональный фотограф для фотограмметрии небольших предметов (скульптуры и др.) в количестве 225 объектов. Съемка осуществляется по отработанной технологии с использованием 108 кадров на объект. Все оборудование предоставляется. График работы - 5/2, полный рабочий день. Сроки съемки - 1-1,5 месяца, старт с 21.03 по 04.04.22 в Санкт-Петербурге.Закрыт3 года назад
Требуются кулинарные контент-мейкеры для съемки видео процесса приготовления блюд. Необходимы навыки готовки, хорошее освещение и оборудование не ниже уровня iPhone 11 Pro Max или зеркальной камеры. Проект стабильный с возможностью карьерного роста и гибким графиком. Монтаж обеспечивается.Фотосъемка8 заявокЗакрыт3 года назад