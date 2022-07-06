Деньги на фотографиях авто

выйти на улицу и делать фото любого авто.

1. Фотография должна быть сделана лично Вами. Категорически запрещены фото из сети Интернет;

2. Фотография должна быть хорошего качества и без наклонов, номера должны быть легко читаемы;

3. Автомобиль должен ЦЕЛИКОМ помещаться на фотографии;

● Вознаграждение не начисляется, если фотография данного автомобиля уже имеется в базе.

● Вы получаете стандартное вознаграждение за фотографию, даже если там больше 1 транспортного средства;

принимаем от 10 - 10000 фотографий

оплата зависит от количества фото.

по всем вопросам писать, отвечу всем