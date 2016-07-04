Оксана OksanaGapeevaOksanaGapeeva
40 летУкраина/Мелитополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качество в кратчайшие сроки!
Здравствуйте! Я занимаюсь обработкой фото в лайтруме и фотошопе. Работу выполняю максимально быстро, времени имею много, т.к. это моя
основная работа. Заинтересована в постоянном сотрудничестве. Работаю удалённо,
но на скорости и качестве это не отражается - интернет быстрый, компьютер
мощный, монитор откалиброван. Оформление не требуется - живу на Украине.
Портфолио можно посмотреть по ссылке:
https://www.weblancer.net/users/OksanaGapeeva/portfolio/ Всегда на связи, моя почта:[email protected] skype: oksanagapeeva83 viber: +390637139790, вотсап, телеграмм:+380684478362 в контакте:https://vk.com/id57443259
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
ТОП-10— Фотосъемка
ТОП-20— Аудиомонтаж
ТОП-50— Озвучивание
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ТОП-50— Видеомонтаж
Портфолио
- Ретушь120 просмотров
- Ретушь112 просмотров
- Ретушь180 просмотров
- Ретушь292 просмотра
- Частотное разложение215 просмотров
- Частотка205 просмотров
- Ретушь163 просмотра
- Ретушь155 просмотров
- Ювелирная ретушь130 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно. Все отлично, будем работать дальше.
Ответный отзыв
Замечательный человек, приятно работать с такими людьми - четко поставлена задача, корректировки только по делу, быстрая оплата:-) Спасибо за сотрудничество, буду рада снова с Вами поработать!:-)
$10
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую, все отлично. Будем сотрудничать в дальнейшем обязательно.
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Александром - надежный, ответственный и доброжелательный человек! Самые лучшие рекомендации!:-)
$5
9 баллов
7 лет назад
Все было сделано оперативно и качественно! Оксана всегда на связи, работает быстро и аккуратно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Задачи объясняет доступно, оплата всегда вовремя и без напоминаний. В общем, все супер!
$10
10 баллов
8 лет назад
По прежнему доволен сотрудничеством. Не в первый раз обращаюсь к Оксане. Хорошее качество работы и оперативные сроки. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень нравится работать с Антоном!:-) Этому человеку можно смело отправить готовую работу без предоплаты - не подведёт:-)
$10
10 баллов
8 лет назад
Качество!Скорость!Большое кол-во правок! Рекомендую
Ответный отзыв
Благодарна Андрею за интересный проект, достойную и быструю оплату, а также за коммуникабельность в процессе работы:-) Прекрасный человек!:-)
Видеомонтаж
19 отзывов
от $10
от 1 дня
#36
Обработка фотографий
12 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#51
Дизайн продукции
7 отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#61
Озвучивание
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#34
Фотосъемка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#8
Аудиомонтаж
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#17
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $10
#350
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10
#308