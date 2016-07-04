OksanaGapeeva

Оксана OksanaGapeeva

 
40 летУкраина/Мелитополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качество в кратчайшие сроки!

Здравствуйте! Я занимаюсь обработкой фото в лайтруме и фотошопе. Работу выполняю максимально быстро, времени имею много, т.к. это моя

основная работа. Заинтересована в постоянном сотрудничестве. Работаю удалённо,

но на скорости и качестве это не отражается - интернет быстрый, компьютер

мощный, монитор откалиброван. Оформление не требуется - живу на Украине.

Портфолио можно посмотреть по ссылке:

https://www.weblancer.net/users/OksanaGapeeva/portfolio/   Всегда на связи, моя почта:[email protected]   skype: oksanagapeeva83  viber: +390637139790, вотсап, телеграмм:+380684478362   в контакте:https://vk.com/id57443259   

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
Фотосъемка
ТОП-20
Аудиомонтаж
ТОП-50
Озвучивание
ТОП-50
Видеомонтаж
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Отзывы заказчиков
Verch
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото свадебных аксессуаров
Быстро, качественно. Все отлично, будем работать дальше.
Замечательный человек, приятно работать с такими людьми - четко поставлена задача, корректировки только по делу, быстрая оплата:-) Спасибо за сотрудничество, буду рада снова с Вами поработать!:-)
Ответный отзыв
voronezhavto
Александр 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработка изображений
Рекомендую, все отлично. Будем сотрудничать в дальнейшем обязательно.
Мне очень понравилось работать с Александром - надежный, ответственный и доброжелательный человек! Самые лучшие рекомендации!:-)
Ответный отзыв
Leser
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Обработка фото для интернет-магазина
Все было сделано оперативно и качественно! Оксана всегда на связи, работает быстро и аккуратно. Рекомендую!
Замечательный заказчик. Задачи объясняет доступно, оплата всегда вовремя и без напоминаний. В общем, все супер!
Ответный отзыв
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Редактирование видео
По прежнему доволен сотрудничеством. Не в первый раз обращаюсь к Оксане. Хорошее качество работы и оперативные сроки. Спасибо!
Очень нравится работать с Антоном!:-) Этому человеку можно смело отправить готовую работу без предоплаты - не подведёт:-)
Ответный отзыв
dmprh
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Монтаж видео ролика интернет магазина.
Качество!Скорость!Большое кол-во правок! Рекомендую
Благодарна Андрею за интересный проект, достойную и быструю оплату, а также за коммуникабельность в процессе работы:-) Прекрасный человек!:-)
Ответный отзыв
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19 отзывов
от $10
от 1 дня
#36
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12 отзывов
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#51
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от $5от 1 дня
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от 1 дня
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