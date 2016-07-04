Качество в кратчайшие сроки!

Здравствуйте! Я занимаюсь обработкой фото в лайтруме и фотошопе. Работу выполняю максимально быстро, времени имею много, т.к. это моя

основная работа. Заинтересована в постоянном сотрудничестве. Работаю удалённо,

но на скорости и качестве это не отражается - интернет быстрый, компьютер

мощный, монитор откалиброван. Оформление не требуется - живу на Украине.

Портфолио можно посмотреть по ссылке:

https://www.weblancer.net/users/OksanaGapeeva/portfolio/ Всегда на связи, моя почта:[email protected] skype: oksanagapeeva83 viber: +390637139790, вотсап, телеграмм:+380684478362 в контакте:https://vk.com/id57443259