Нужно разработать план урока об обработке фотографий в простом фоторедакторе (не фотошоп) с пошаговыми иллюстрациями, текст не важен, важно проиллюстрировать шаги до достижения результата. Темы уроков обсуждаются с исполнителем (примеры: как сделать портрет в стиле поп арт, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужна обработка фото свадебных аксессуаров ручной работы для площадки Etsy.com.
Ищу исполнителя для долговременного сотрудничества. На данный момент есть как минимум 100 фото для
обработки, ежемесячно появляется 80-100 новых фото.
Задача: получить привлекательные продающие фото, выделяющиеся на фоне остальных в
поисковой выдаче на Etsy. Туман, лучи солнца и т.п. рисовать не нужно :)
Максимум - добавить "блеск" камней для некоторых изделий.
Исходные фото: RAW, фикс 50 мм либо китовый EFS 18-55 мм. https://www.dropbox.com/sh/wgybey01dr1vz5t/AABueLMv3P2q4n_HjhgRHAmsa?dl=0
UPD: фото для обработки, 107 шт. https://drive.google.com/drive/folders/0B4Ot_PzwTa4PNU9EamVtQTFoRFE?usp=sharing
Готовые фото: jpg с максимальным качеством, кадрирование только с целью убрать посторонние предметы из кадра.
Указывайте пожалуйста срок и стоимость за 10 фото. Портфолио и/или обработка одного из фото будет только плюсом.
Данный проект для пробной обработки в объеме 10 фото. Выбранный исполнитель обрабатывает все
прикрепленные фото, если все ок - работаем дальше.
Предпочтительные способы оплаты - WMZ, приват24.
UPD2: спасибо всем отозвавшимся и приславшим примеры обработки.
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