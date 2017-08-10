Обработка фото свадебных аксессуаров

$11
Обработка фотографийЗавершен50 заявок804 просмотра
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Добрый день.

 

Нужна обработка фото свадебных аксессуаров ручной работы для площадки Etsy.com.

Ищу исполнителя для долговременного сотрудничества. На данный момент есть как минимум 100 фото для

обработки, ежемесячно появляется 80-100 новых фото.

 

Задача: получить привлекательные продающие фото, выделяющиеся на фоне остальных в

поисковой выдаче на Etsy. Туман, лучи солнца и т.п. рисовать не нужно :)

Максимум - добавить "блеск" камней для некоторых изделий.

Исходные фото: RAW, фикс 50 мм либо китовый EFS 18-55 мм. https://www.dropbox.com/sh/wgybey01dr1vz5t/AABueLMv3P2q4n_HjhgRHAmsa?dl=0

UPD: фото для обработки, 107 шт. https://drive.google.com/drive/folders/0B4Ot_PzwTa4PNU9EamVtQTFoRFE?usp=sharing

Готовые фото: jpg с максимальным качеством, кадрирование только с целью убрать посторонние предметы из кадра.

 

Указывайте пожалуйста срок и стоимость за 10 фото. Портфолио и/или обработка одного из фото будет только плюсом.

Данный проект для пробной обработки в объеме 10 фото. Выбранный исполнитель обрабатывает все

прикрепленные фото, если все ок - работаем дальше.

Предпочтительные способы оплаты - WMZ, приват24.

UPD2: спасибо всем отозвавшимся и приславшим примеры обработки.

6 лет назад
Verch
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно. Все отлично, будем работать дальше.
Замечательный человек, приятно работать с такими людьми - четко поставлена задача, корректировки только по делу, быстрая оплата:-) Спасибо за сотрудничество, буду рада снова с Вами поработать!:-)
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