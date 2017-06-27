Добрый день! Необходимо убрать тиснение с фотографии. Цена 150р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени! Необходимо обработать фото. Примерно 61 фотография.
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