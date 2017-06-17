Чистка и обработка фото для интернет-магазина

Обработка фотографийЗакрыт55 заявок474 просмотра
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Необходим ответственный человек, который в течении 1-2 дней может чистить и обрабатывать фото для интернет-магазина. Обработка включает в себя: чистку фона, геометрическую и цветовую коррекцию, контраст, чистку от бликов и пыли, наведение резкости, акцентирование деталей, при необходимости фотомонтаж.  Стоимость договорная, оплата после готовности заказа.

7 лет назад
guest_14979872013273
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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