Чистка и обработка фото для интернет-магазина

Необходим ответственный человек, который в течении 1-2 дней может чистить и обрабатывать фото для интернет-магазина. Обработка включает в себя: чистку фона, геометрическую и цветовую коррекцию, контраст, чистку от бликов и пыли, наведение резкости, акцентирование деталей, при необходимости фотомонтаж. Стоимость договорная, оплата после готовности заказа.