Чистка и обработка фото для интернет-магазина

Нужно немного отфотошопить фотки для размещения в интернете(интернет-магазине) Поробности по скайпу .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим ответственный человек, который в течении 1-2 дней может чистить и обрабатывать фото для интернет-магазина. Обработка включает в себя: чистку фона, геометрическую и цветовую коррекцию, контраст, чистку от бликов и пыли, наведение резкости, акцентирование деталей, при необходимости фотомонтаж. Стоимость договорная, оплата после готовности заказа.
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