Требуется обработка фото

Мы выпускаем продукцию - деревянные многоярусные клумбы. На фото продукция без растений выглядит довольно уныло. Нужно имеющиеся фотографии обработать в графической программе, а именно: [list][*]добавить на клумбу в горшки растения - клубнику с ягодами, чтобы выглядело ...