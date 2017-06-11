Ретушь фотографий

Обработка фотографийЗакрыт39 заявок333 просмотра
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Нужно отретушировать 10-20 фотографий из путешествия с изображением людей. Пожалуйста, сразу пишите стоимость и прилагайте примеры своих работ.

7 лет назад
guest_14975471917659
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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