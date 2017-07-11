Обработка фотографий для сайта

Есть фотографии продукции. Их необходимо обработать для размещения на сайте (перенести на однотонный или прозрачный фон, поправить яркость и контрастность). Результат нужен в psd-файлах. Общий объем - около 30 фото. Большая часть фотографий - по 3-4 предмета. Есть несколько сборных. Примеры привожу. От заинтересованных жду сроки и стоимость из расчета за 1 фото