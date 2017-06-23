Обробка фото терміново

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Имеется 3 картинки с грузовыми фурами. Необходимо перекрасить их в другой цвет. Обращаю ваше внимание, что необходимо перекрасить не всю картинку, а только кузовные части автомобиля. Volvo FM - в синий Volvo FH - в ...