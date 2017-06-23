Обробка фото терміново

Обработка фотографийЗавершен6 заявок199 просмотров
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Є 30 фоток, знятих на звичайний смартфон. Багато шумів, погана якість.. Треба зробити їх наскільки можливо нормальними для фотокниги. Оплата на картку Привата.

6 лет назад
texts11
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$10
1 день
Робота виконана дуже швидко й з максимальною якісню, все гуд, рекомендую!
Рекомендую як відповідального та освітченного роботодавця. Співпрацею задоволений на 100 відсотків.