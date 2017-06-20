Обработка фото в 3ds Max

Необходимо отретушировать старое фото с документов и увеличить размер до 15Х21.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для интернет магазина необходимо обработать фото. Нужно сделать качество как в примере (ракурс не трогать). Такая обработка происходит в программе 3ds Max.
Для начала обработать 1 фото, если сработаемся - на очереди еще 10. Товарная линейка постоянно пополняется, рассматриваю долгосрочное сотрудничество
*Заказчик только из Украины
**Оплата на карту Приват
*** Указывайте сроки и стоимость работ
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