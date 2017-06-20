Обработка фото в 3ds Max

Добрый день.

Для интернет магазина необходимо обработать фото. Нужно сделать качество как в примере (ракурс не трогать). Такая обработка происходит в программе 3ds Max.

Для начала обработать 1 фото, если сработаемся - на очереди еще 10. Товарная линейка постоянно пополняется, рассматриваю долгосрочное сотрудничество

*Заказчик только из Украины

**Оплата на карту Приват

*** Указывайте сроки и стоимость работ