Убрать на фото за заднем плане ".ru" (часть надписи)

Обработка фотографийЗавершен39 заявок544 просмотра
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На фото (примеры ниже) убрать за заднем плане часть надписи. А именно в адресах сайта убрать ".ru", чтобы осталась только надпись "botcentre'.  Цвет фона  пусть останется без изменений. 

На разных фото по разному количество надписей. где то парочка, Где то больше. 

Всего фото 200 шт.

6 лет назад
buymotors
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergost
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$13
1 день
Отличная работа. Сделано все как и требовалось. Удачи в дальнейшей работе!
Хороший заказчик быстро всё проверил и оплатил проблем нет.