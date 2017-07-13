Убрать на фото за заднем плане ".ru" (часть надписи)

На фото (примеры ниже) убрать за заднем плане часть надписи. А именно в адресах сайта убрать ".ru", чтобы осталась только надпись "botcentre'. Цвет фона пусть останется без изменений.

На разных фото по разному количество надписей. где то парочка, Где то больше.

Всего фото 200 шт.