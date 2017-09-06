buymotors

Алексей Спинка buymotors

 
54 годаРоссия/Владивосток
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$23
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка веб приложения (Bubble)

    Нужен специалист, который знаком со средой разработки приложений без кода (зеро-код), к примеру - bubbble.io, adalo. Огромным плюсом будет умение настраивать синхронизацию данных (вебхуки, API) между приложением и 1С и Битрикс24 Обязательные требования Сделать приложение по макету в ...

    Figma
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото для обзора 360

    01. фотографии сделаны с дублями ("вилкой"), поэтому первым делом необходимо произвести отбор фото по 1 на каждый план (ракурс). из одинаковых лучше выбирать те, на которых нет прохожих и меньше машин в движении 02. обработать отобранные ...

    Photoshop
    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обтравка фотографий

    $23

    Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Нужно обтравить фотографии (вырезать фон) + обработать стёкла спецтехники (пример во вложении). Итог: обработанное фото в формате PNG. Количество фотографий: 7 штук (спецтехника), 6 штук (навесное оборудование, стёкол там нет). Цена: обтравка фото- 80р., ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обтравка фотографий

    $16

    Доброго дня. Нужно обтравить фотографии (вырезать фон) + обработать стёкла спецтехники (пример во вложении). Итог: обработанное фото в формате PNG. Количество фотографий: 8 + 22 Цена: обтравка фото- 80р., обработка стекла - 50р., итог - одно фото 130р. Обрисовывать ...

    Обработка фотографий28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обтравка 5 фото

    $11

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!  Необходимо произвести обтравку 5 фотографий.  Пример фотографии для обтравки в приложении.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка формы заказа для сайта на базе WooCommerce

    $25

    Требуется реализовать изменение «формы заказа» в зависимости от выбранного способа доставки.  Больше информации в приложенном ТЗ.  При отклике на задание пишите в ответе "С приложением ознакомлен(а)", иначе можете не дождаться моего ответа. Спасибо.

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Импорт компаний Я.Директ через коммандер и внести правки, 10 шт.

    $16

    Добрый день. Задание и цена за 10 аккаунтов. В случае правильного и быстрого выполнения работы гарантирую ещё переносы, около 200 шт. Предоставляется файлы импорта с данными компаний *.csv, ссылка для отчета в гугл таблицах, подробная инструкция ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Посты и ведение диалогов на форуме с упоминанием бренда

    Требуется специалист с опытом работы на форумах (крауд-маркетинг, витальный маркетинг) для создания ветки на форуме автомобильной тематики (спецтехника). Работа заключается в создании ветки и упоминании бренда спецтехники, а также размещении упоминаний о бренде в тематических ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постинг на форуме (Тематика - автомобили и спецтехника)

    $6

    Необходимо создать аккаунт на автомобильном форуме Дром и свободно, по теме, общаться с форумчанами на разные тематики, можно выбирать те, которые лучше знаете. В результате в аккаунте должно получиться 60 сообщений без флуда, воды и ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовить инструкцию к печати (111 страниц)

    Необходимо подготовить текстовый файл с изображениями и таблицами к печати: 1. Исправить отступы, выровнять текст и привести его к единому виду; 2. Выровнять таблицы, проследить за тем, чтобы продолжение таблицы обязательно начиналось с новой страницы; 3. Заменить оглавление ...

    InDesignIllustrator
    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Стильный дизайн баннера-указателя (детские квадроциклы)

    Нужен стильный банер - указатель Компания: ДИСКАУНТЕР детского транспорта (мотоциклы, квадроциклы до 16 лет).  У нас размещен ШОУ -РУМ техники, где можно посмотреть технику, потрогать, а также крытая трасса для ТЕСТ -ДРАЙВА, где можно прокатиться на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изменить раскраску изображения (погрузчик) + обтравка по контуру

    Необходимо на изображенном фронтальном погрузчике изменить окрас (по примеру) и нанести необходимые логотипы и надписи. Логотип есть в формате .cdr. Шрифты тоже есть.  Изображение необходимо представить в двух вариантах: 1) с оригинальным фоном (возможны некотрые ...

    3D-модель
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн баннеров для стен шоурума детского транспорта. Граффити+Мульты

    Интересное творческое задание.  Задача - из скучных стен склада (состояние есть на фото) сделать яркий тематический шоурум для детского транспорта (квадроциклы, мотоциклы, электро-техника, скейты, ролики, самокаты, экипировка и т.д.). с трассой для тест драйва.  Создание ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Убрать на фото за заднем плане ".ru" (часть надписи)

    На фото (примеры ниже) убрать за заднем плане часть надписи. А именно в адресах сайта убрать ".ru", чтобы осталась только надпись "botcentre'.  Цвет фона  пусть останется без изменений.  На разных фото по разному количество надписей. где то ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 2D персонаж

    Интернет-магазин. Направление - детские квадроциклы, дрифт-трайки, беговелы, скейты и т.д. Сайт находится в разработке.  Нужен персонаж. Наша целевая аудитория - дети от 3-х до 14 лет. Проанализировав популярные мультики, пришли у выводу что подойдут персонажи из ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип для интернет магазина КупитьПогрузчик.рф

    Тех.задание: - логотип в формате .CRW или .ai - логотип состоит из двух частей: графический рисунок и текст (КупитьПогрузчик.рф). в зависимости от необходимости размещения, выполнить в форматах: квадратный (например рисунок-сверху, текст снизу) , круглый, прямоугольный (рисунок слева, текст ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обтравка фото

    $10

    Нужна профессиональная обтравка и ретушь 2 фото в фотошопе. Попиксельная правка, для публикации на сайте с темным фоном. Нужна качественная работа. Обработка фона  1) Удаление зеленых полосок, всех надписей с погрузчиков на заднем фоне 2) ...

    Photoshop
    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML/CSS адаптивная форма / JQuery код / элементы дизайна

    Добрый день. Задача создать форму (или 2-3, смотря как считать. см. ТЗ) для дальнейшей интеграции в шаблон сайта. Нужен чистый, валидный код html5/css3. Верстка CSS для вас должна быть основной специальностью. Если делаете все один, то ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryAjaxPhotoshop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Обтравка 5 фото
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
polosatic
Евгений 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
59 отзывов
$35
10 баллов
6 лет назад
Изменить раскраску изображения (погрузчик) + обтравка по контуру
Отличный клиент, постановка задачи и коммуникация на высшем уровне, быстрая оплата! Спасибо за проект, рад буду еще поработать!
За работу большое спасибо! Адекватное качество за приемлемые деньги! ! ! мой совет - выбирайте Евгения исполнителем, не подведет!
Ответный отзыв
golubevstudio
28 летАзербайджан
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
9 баллов
6 лет назад
Стильный дизайн баннера-указателя (детские квадроциклы)
Задание развернутое, без непоняток, оплата в срок. Хороший заказчик)
Спасибо большое. Оперативно и профессионально сработал. рад буду дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Дизайн баннеров для стен шоурума детского транспорта. Граффити+Мульты
Довольна сотрудничеством! Спасибо, очень рекомендую)
Работа выполнена на отлично. Рекомендую. Лично я продолжаю сотрудничество и по другим проектам
Ответный отзыв
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
2D персонаж
Было приятно и интересно работать над этим проектом. Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата своевременно. Рекомендую!
Понравилось работать, спасибо за отличный результат!
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