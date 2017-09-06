Нужен специалист, который знаком со средой разработки приложений без кода (зеро-код), к примеру - bubbble.io, adalo. Огромным плюсом будет умение настраивать синхронизацию данных (вебхуки, API) между приложением и 1С и Битрикс24 Обязательные требования Сделать приложение по макету в ...
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
01. фотографии сделаны с дублями ("вилкой"), поэтому первым делом необходимо произвести отбор фото по 1 на каждый план (ракурс). из одинаковых лучше выбирать те, на которых нет прохожих и меньше машин в движении 02. обработать отобранные ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт3 года назад
- $23
Доброго дня, уважаемые фрилансеры. Нужно обтравить фотографии (вырезать фон) + обработать стёкла спецтехники (пример во вложении). Итог: обработанное фото в формате PNG. Количество фотографий: 7 штук (спецтехника), 6 штук (навесное оборудование, стёкол там нет). Цена: обтравка фото- 80р., ...Завершен4 года назад
- $16
Доброго дня. Нужно обтравить фотографии (вырезать фон) + обработать стёкла спецтехники (пример во вложении). Итог: обработанное фото в формате PNG. Количество фотографий: 8 + 22 Цена: обтравка фото- 80р., обработка стекла - 50р., итог - одно фото 130р. Обрисовывать ...Обработка фотографий28 заявокЗакрыт4 года назад
- $11
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо произвести обтравку 5 фотографий. Пример фотографии для обтравки в приложении.Завершен5 лет назад
- $25
Требуется реализовать изменение «формы заказа» в зависимости от выбранного способа доставки. Больше информации в приложенном ТЗ. При отклике на задание пишите в ответе "С приложением ознакомлен(а)", иначе можете не дождаться моего ответа. Спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $16
Добрый день. Задание и цена за 10 аккаунтов. В случае правильного и быстрого выполнения работы гарантирую ещё переносы, около 200 шт. Предоставляется файлы импорта с данными компаний *.csv, ссылка для отчета в гугл таблицах, подробная инструкция ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист с опытом работы на форумах (крауд-маркетинг, витальный маркетинг) для создания ветки на форуме автомобильной тематики (спецтехника). Работа заключается в создании ветки и упоминании бренда спецтехники, а также размещении упоминаний о бренде в тематических ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Необходимо создать аккаунт на автомобильном форуме Дром и свободно, по теме, общаться с форумчанами на разные тематики, можно выбирать те, которые лучше знаете. В результате в аккаунте должно получиться 60 сообщений без флуда, воды и ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить текстовый файл с изображениями и таблицами к печати: 1. Исправить отступы, выровнять текст и привести его к единому виду; 2. Выровнять таблицы, проследить за тем, чтобы продолжение таблицы обязательно начиналось с новой страницы; 3. Заменить оглавление ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен стильный банер - указатель Компания: ДИСКАУНТЕР детского транспорта (мотоциклы, квадроциклы до 16 лет). У нас размещен ШОУ -РУМ техники, где можно посмотреть технику, потрогать, а также крытая трасса для ТЕСТ -ДРАЙВА, где можно прокатиться на ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо на изображенном фронтальном погрузчике изменить окрас (по примеру) и нанести необходимые логотипы и надписи. Логотип есть в формате .cdr. Шрифты тоже есть. Изображение необходимо представить в двух вариантах: 1) с оригинальным фоном (возможны некотрые ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интересное творческое задание. Задача - из скучных стен склада (состояние есть на фото) сделать яркий тематический шоурум для детского транспорта (квадроциклы, мотоциклы, электро-техника, скейты, ролики, самокаты, экипировка и т.д.). с трассой для тест драйва. Создание ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
На фото (примеры ниже) убрать за заднем плане часть надписи. А именно в адресах сайта убрать ".ru", чтобы осталась только надпись "botcentre'. Цвет фона пусть останется без изменений. На разных фото по разному количество надписей. где то ...Завершен6 лет назад
Интернет-магазин. Направление - детские квадроциклы, дрифт-трайки, беговелы, скейты и т.д. Сайт находится в разработке. Нужен персонаж. Наша целевая аудитория - дети от 3-х до 14 лет. Проанализировав популярные мультики, пришли у выводу что подойдут персонажи из ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тех.задание: - логотип в формате .CRW или .ai - логотип состоит из двух частей: графический рисунок и текст (КупитьПогрузчик.рф). в зависимости от необходимости размещения, выполнить в форматах: квадратный (например рисунок-сверху, текст снизу) , круглый, прямоугольный (рисунок слева, текст ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Нужна профессиональная обтравка и ретушь 2 фото в фотошопе. Попиксельная правка, для публикации на сайте с темным фоном. Нужна качественная работа. Обработка фона 1) Удаление зеленых полосок, всех надписей с погрузчиков на заднем фоне 2) ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Задача создать форму (или 2-3, смотря как считать. см. ТЗ) для дальнейшей интеграции в шаблон сайта. Нужен чистый, валидный код html5/css3. Верстка CSS для вас должна быть основной специальностью. Если делаете все один, то ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад