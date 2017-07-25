2D персонаж

Интернет-магазин. Направление - детские квадроциклы, дрифт-трайки, беговелы, скейты и т.д. Сайт находится в разработке.

Нужен персонаж. Наша целевая аудитория - дети от 3-х до 14 лет. Проанализировав популярные мультики, пришли у выводу что подойдут персонажи из мультика GRAVITY-FALLS или "Steven Universe" (Вселенная Стивена) (прикрепляю фото).Мысль в том, чтобы наш персонаж был нарисован в этом стиле. Не нужна 100% узнаваемость. Возраст персонажа на вид - ребенок 10ти лет. И на нашем персонаже должен быть шлем и прозрачные защитные очки. Тип шлема - открытый. он подойдет и для квадроциклов и для другого транспорта по стилю. на шлеме не писать бренд. Просто раскраска спортивная в цветовой гамме бело - оранжево -фиолетовой (как наш логотип). на самом персонаже нужны элементы зашиты. форма тоже просто в спортивной раскраске. Примерное фото защиты выслал. Так же выслал наш логотип. Что бы понимать цветовые решения.

персонажа в полный рост и посадить персонаж на квадроцикл. Есть разные фото квадроциклов, отравленные в формате png. И будем делать их в разных позах на разной технике