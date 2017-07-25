2D персонаж

Иллюстрации и РисункиЗавершен12 заявок570 просмотров
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Интернет-магазин. Направление - детские квадроциклы, дрифт-трайки, беговелы, скейты и т.д. Сайт находится в разработке. 

Нужен персонаж. Наша целевая аудитория - дети от 3-х до 14 лет. Проанализировав популярные мультики, пришли у выводу что подойдут персонажи из мультика GRAVITY-FALLS или "Steven Universe" (Вселенная Стивена) (прикрепляю фото).Мысль в том, чтобы наш персонаж был нарисован в этом стиле. Не нужна 100% узнаваемость.  Возраст персонажа на вид - ребенок 10ти лет. И на нашем персонаже должен быть шлем и прозрачные защитные очки.  Тип шлема - открытый. он подойдет и для квадроциклов и для другого транспорта по стилю. на шлеме не писать бренд. Просто раскраска спортивная в цветовой гамме бело - оранжево -фиолетовой (как наш логотип). на самом персонаже нужны элементы зашиты. форма тоже просто в спортивной раскраске. Примерное фото защиты выслал. Так же выслал наш логотип. Что бы понимать цветовые решения. 

персонажа в полный рост и  посадить персонаж на квадроцикл. Есть разные фото квадроциклов, отравленные в формате png. И будем делать их в разных позах на разной технике

7 лет назад
buymotors
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$1
10 дней
Понравилось работать, спасибо за отличный результат!
Было приятно и интересно работать над этим проектом. Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата своевременно. Рекомендую!