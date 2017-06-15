Арт для обложки песни

# 1 — $ 15

карандашный рисунок(набросок,скетч) девушки, которая сдирает с лица повязку из красной нити чтобы закричать что есть мочи)

рисунок1: как должная выглядеть повязка

рисунок2: примерно так она должная стягивать повязку с лица (учитывать только положение рук относительно повязки)

рисунок3: примерная эмоция девушки

по задумке эта девушка дико устала от лжи которую в нее вдалбливали годами, и она ее послушно принимала. Но теперь терпение лопнуло и она содрав с себя "маску податливости" кричит: "да пошло всё" (но гораздо грубее).

рисунок за секунду до крика.