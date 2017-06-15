Арт для обложки песни

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок582 просмотра
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#1$15

карандашный рисунок(набросок,скетч) девушки, которая сдирает с лица повязку из красной нити чтобы закричать что есть мочи)

рисунок1: как должная выглядеть повязка 

рисунок2: примерно так она должная стягивать повязку с лица (учитывать только положение рук относительно повязки)

рисунок3: примерная эмоция девушки

по задумке эта девушка дико устала от лжи которую в нее вдалбливали годами, и она ее послушно принимала. Но теперь терпение лопнуло и она содрав с себя "маску податливости" кричит: "да пошло всё" (но гораздо грубее). 

рисунок за секунду до крика.

7 лет назад
Ganjafon
Андрей 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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