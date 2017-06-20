Ищу начинающего дизайнера.(схематический рисунок в Coreldraw)

Добрый день! Ищу художника для реализации 4-х рисунков в векторе, данные рисунки будут использоваться на сайте, как элемент дизайна. Пример и стиль рисунков которые нужно нарисовать, пожалуйста, напишите свою цену за работу, если бы я предложил вам ...