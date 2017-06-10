Требуется нарисовать векторное изображение

Добрый день! Ищу художника для реализации 4-х рисунков в векторе, данные рисунки будут использоваться на сайте, как элемент дизайна.

Пример и стиль рисунков которые нужно нарисовать, пожалуйста, напишите свою цену за работу, если бы я предложил вам нарисовать 4 подобных рисунка, как в примере: http://pin.it/D_W0rX_