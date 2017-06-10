Создание модели игроков в counter strike 1.6

Нужно адаптировать рисунок для печати на одежде в формате корелл. Рисунок должен быть точно такой или предельно похож
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Составил краткое-четкое тз!
Нужно сделать из живых людей - персонажей так скажем)
Популярные ютуберы - лица перенести и одежду любую.
Подробнее можно в skype или vk!
Кт:
Мэддисон
Хованский
Николай Соболев
Кузьма / Лиззка
Т:
Ларин
Соколовский
Фостерс (вместо лица буква F в стиле его канала)
Айтипедия (карлик)
Ваша задача сделать 8 максимально похожих моделей игроков counter strike 1.6 на блогеров!
Ожидаю цену от вас!
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