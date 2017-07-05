Адаптировать принт на футболку.

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок278 просмотров
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Нужно адаптировать рисунок для печати на одежде в формате корелл. Рисунок должен быть точно такой или предельно похож

7 лет назад
maxim__maxim
Максим 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
LuiTonTon
Игорь 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Здравствуйте! Что я могу сказать... Максимом Масличенко - мой первый заказчик на этом сервисе, и работать с ним было в удовольствие! Буду рад сотрудничеству в будущем! Максим - отличный заказчик. По больше бы таких! :) Очень быстро все рабочие моменты согласовали. В виду сложившихся обстоятельств с моей стороны, Максим Масличенко с пониманием отнесся к затянувшимся срокам. За что я хочу ему выразить отдельную благодарность - спасибо! Так же очень порадовал тот факт что на всех этапах работы, все правки вносились сразу (никуда не пропадал, на несколько дней, подолгу ждать ответов не пришлось). По поводу оплаты - сделано все своевременно. К сотрудничеству - рекомендую!