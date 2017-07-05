Адаптировать принт на футболку.

Здравствуйте! Что я могу сказать... Максимом Масличенко - мой первый заказчик на этом сервисе, и работать с ним было в удовольствие! Буду рад сотрудничеству в будущем! Максим - отличный заказчик. По больше бы таких! :) Очень быстро все рабочие моменты согласовали. В виду сложившихся обстоятельств с моей стороны, Максим Масличенко с пониманием отнесся к затянувшимся срокам. За что я хочу ему выразить отдельную благодарность - спасибо! Так же очень порадовал тот факт что на всех этапах работы, все правки вносились сразу (никуда не пропадал, на несколько дней, подолгу ждать ответов не пришлось). По поводу оплаты - сделано все своевременно. К сотрудничеству - рекомендую!