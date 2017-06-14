Сделать лого за 1 минуту по аналогии с имеющимся

$1
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок243 просмотра
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вместо EASYWORK24:

ПЕРИМЕТР24

24 в выделении реверсом

те же цвета

нужны разные форматы

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
episqt
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
все ок спасибо
Всё хорошо, рекомендую к работе с ним!
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