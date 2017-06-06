Ищу иллюстратора для создания иллюстраций на краудфандинг

Здравствуйте.

Необходим иллюстратор для создания изображений под LP проекта на KS/IGG

В качестве примера необходимого уровня - https://www.kickstarter.com/projects/larianstudios/divinity-original-sin-2

Оплата любым удобным способом.

Есть четкое ТЗ что требуется реализовать, подробности по запросу в личку.

Срок реализации примерно 2 месяца.

Обязательное требования к ответам:

- есть ли опыт в подобных проектах, если да - то напишите каких

- давайте ссылки на свои лучшие работы или ссылки на devianart и подобные ресурсы - будет сразу плюсом

- указывайте свой рейт