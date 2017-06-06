Сделать векторный рисунок персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок317 просмотров
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Сделать персонаж на основании небольшого изображения, для использовании при небольшой анимации в видео. По сути нужно качественно перерисовать(возможно немного изменив), и стилизовать мониторы под глаза, чтобы получился персонаж.

7 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад