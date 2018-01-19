Отрисовка декоративного панно в CorelDraw

Нужно в фотошопе создать несколько взаимосвязанных общим стилем объектов для хронологической карты-схемы. а именно : рамки для имени и даты правления (2-3 вида), соединительные линии (стрелки 3-4 вида), хронологическая шкала ( с возможностью проставлять даты, удлинять\укорачивать), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать векторное изображение декоративного панно в CorelDraw.
Пример прилагается. Нужны контуры. Зальем сами. Подробности по телефону.
Цену предлагайте пож-та сразу или пишите в личку
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