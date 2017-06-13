Создание картинок для постов в соц.сети

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок247 просмотров
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Задача создать под определенный готовый текст картинку для размещения в соц.сетях.

Основная тематика мобильные телефоны.Есть фото телефонов,на их основе создаются посты.

Интересует стоимость создания одной картинки (объем примерно 10 картинок в месяц),будем выбирать наиболее бюджетный,но качественный вариант.

7 лет назад
nous1111
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Art_team38
Артемий 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$4
1 день
Очень рекомендую Артемия,отличный специалист,креативный, с фантазией. Работа быстрая и качественная,все схватывает на лету. Однозначно будем сотрудничать еще.
Наталья очень ответственный заказчик! И в вопросах постановки задач и так же оплате. Очень приятно сотрудничать!