Нарисовать фирменного персонажа для веб-сайта (2д иллюстрация)

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок538 просмотров
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Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать съеденную картинку" :)

Вся суть ТЗ изложена здесь: https://yapx.ru/v/KEXB

7 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Dementia_vikko
Виктория 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$50
3 дня
Виктория понимает все пожелания с полуслова, было очень приятно работать с этим исполнителем. Если хотите крутого персонажа для своего сайта - обращайтесь!
Мне нравится работать с людьми, которые четко ставят задачу и в процессе рождения персонажа вносят качественные правки, Дмитрий как раз один из них. Оперативно отвечал на вопросы, предлагал интересные решения при рисовке персонажа, без задержек оплатил всю работу. Отличный заказчик, четкое ТЗ и как итог - качественный персонаж, настоятельно советую к сотрудничеству.
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