Нарисовать фирменного персонажа для веб-сайта (2д иллюстрация)

Нарисовать фирменного персонажа для сайта в формате GIF и PNG (если что, то мы поможем скомпилировать гифку) для страницы 404. GIFка - анимация будет состоять из несколько соединенных вместе рисунков. На гифке персонаж должен "жувать съеденную картинку" :)

Вся суть ТЗ изложена здесь: https://yapx.ru/v/KEXB