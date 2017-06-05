Ищу иллюстратора для обучающего онлайн проекта по психологии.

День добрый. На данный момент я не могу точно сформулировать запрос. Мне нужны иллюстрации к темам занятий, которые будет проводить лектор(темы в разработке). Аудитория молодые, грамотные, креативные продвинутые женщины. Есть несколько примеров иллюстраций в каком векторе хотелось бы двигаться. Могу сбросить в Вайбер или почту

На сайт файлы почему то не грузятся...

Сколько может стоить одна такая иллюстрация и смогли бы Вы это делать?

С ув. Оксана