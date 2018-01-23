nous1111

Наталья Михалева nous1111

 
45 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание таблицы по планированию закупок/продаж

    Добрый день. Требуется специалист с опытом работы (возможно уже готовой таблицей планирования). Цель данной таблицы-планировать закупку и оплату товара с учетом продаж на 3 месяца вперед. Прогнозирование продаж с учетом предыдущего периода, прогнозирование поступления денежных средств для ...

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание инструкции по примеру

    Добрый день. Необходимо сложить инструкцию (пример готовой инструкции в приложении).Исходник на английском языке,все остальные страницы делаем по примеру исходника (еще 4 языка).Очередность - Английский,украинский,немецкий,французский,польский.Перевод текста есть.Просьба указать стоимость и сроки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Обработка фотографий

    Требуется обработать комплект фотографий,примерно 20 штук.Добавить тени,глянец.Заинтересованных специалистов просьба прислать контактный номер телефона,желательно с Вайбер.

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подготовка инструкции под печать

    Требуется подготовить инструкцию под печать.Черно-белый вариант. Исходник в Word.Пять инструкций,в каждой одинаковая инструкция на 13 языках.Необходимо все красиво выровнять,собрать один файл из 13 отдельных (для 5 моделей )и подготовить под печать.Также в тексте на каждую ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Совмещенный ракурс

    Необходимо  оперативно сделать  совмещенный ракурс (два ракурса, Gold and Black), Full HD, пример как должно быть прилагается. Просьба присылать заявки с адекватной ценой и указанием времени на исполнение.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание отзывов

    Необходимо написать отзывы на три модели смартфонов в нескольких интернет- магазинах. Розетка/f.ua/ttt/hotline/mobilluck/ фокстрот / price.ua (он же http://sravni.ua/) nadavi.ua ( он же http://m.ua/ http://ek.ua/ ) Полный цикл,написание отзыва+размещение на интернет ресурсе.Просьба прислать заявки с указанием стоимости работы.Оплата за опубликованные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн коробки для смартфона

    Добрый день,необходимо по имеющемуся макету создать под печать в Adobe InDesign дизайн коробки.Нужно три варианта дизайна для выбора.Макет в приложении,пример предыдущей коробки в приложении,будет другой крой и характеристики+другой дизайн и фото телефона.Задача срочная.Просьба указать стоимость и ...

    InDesign
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить на страницу сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание.

    Необходимо добавить на страницу "Поддержка" сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание из девяти пунктов,в одном пункте будет выпадающий список,еще в одном чекбоксы. Остальные обычные пункты для заполнения.Ждем предложений,указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать и добавить на сайт анимированные блоки

    Необходимо добавить на сайт (MODX) новую модель смартфона.Нужен баннер для главной страницы + он же будет дублироваться на странице данной модели+ сделать еще 4 анимированных блока на страницу модели.Пример:  [url=http://nous.technology/ns-5004.html]nous.technology/ns-5004.h...[/url]  Страница нужна для всех восьми языковых версий,текст ...

    HTMLMODX
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с системой управления сайтом MODX

    Необходимо выполнить определенную работу в системе управления сайтом MODX,просьба заинтересованных специалистов прислать заявки,я отправлю вам задачу на почту.Интересует стоимость и сроки выполнения.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание картинок для постов в соц.сети

    Задача создать под определенный готовый текст картинку для размещения в соц.сетях. Основная тематика мобильные телефоны.Есть фото телефонов,на их основе создаются посты. Интересует стоимость создания одной картинки (объем примерно 10 картинок в месяц),будем выбирать наиболее бюджетный,но качественный вариант.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Макет листовки

    Необходимо срочно (готовность сегодня к концу дня) создать макет 2-х сторонней листовки,формат А5, для печати в типографии,учитывая требования к макету от типографии.Интересует стоимость и возможность сделать эту работу сегодня. Дополнительную необходимую информацию вышлю на почту. Спасибо.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Презентация в PDF

    Добрый день! Нас интересует создание презентации компании. Текст основной есть,необходим дизайн блоков и вставка графиков,картинок,фото. Интересует стоимость и сроки,условия оплаты.

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Графический видеоролик для смартфона

    пример ролика на который можем равняться : [url=https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tY]https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tY[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8]https://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88%C2%A0]https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88 [/url] Задача показать 8 блоков. Лого1.Экран 5"HD IPS2. Android 5.1 Lolipop 3. Камера 8 MP/ 2MP  4. Double sim 5. Quad CORE / ROM 8GB/ RAM1GB6. Два цвета  . белый,черный.лого длительность 30-40 сек. Интересует стоимость ...

    Android
    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создание инструкции по примеру
Сотрудничеством с Натальей остался очень доволен! Коммуникабельность на максимально высоком уровне. Оплату получил быстро. Задача поставлена четко. Рекомендую!
Иван,спасибо за оперативность,профессиональную работу и качественную обратную связь! Однозначно рекомендуем Ивана к сотрудничеству.
Ответный отзыв
daiyk
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$60
9 баллов
5 лет назад
Подготовка инструкции под печать
В оговоренные сроки не смог уложиться. Не рассчитал всю сложность работы. Информация была подана не полная, из-за чего возникло много правок. Времени на правки ушло много. Но я и Наталья были терпеливы и довели работу до финала. За правки договорились о доплате. Спасибо Наталье за терпение!) С оплатой проблем не возникло. Смело могу рекомендовать Наталью как хорошего заказчика!
Задание было сложное,но Александр справился.В срок не уложились,но это было не реально.Спасибо Александру за качественную работу.Рекомендуем.
Ответный отзыв
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Совмещенный ракурс
Понятная задача, приятное общение, этап согласования и оплата - без сложностей! Рекомендую!
Сделано профессионально,спасибо.
Ответный отзыв
Aleks27D
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Написание отзывов
Начал работать недавно, месяц, это мой первый опыт, очень доволен. Позвонили, все подробно объяснили, если что было не понятно сразу рассказывали, образцы высылали, оплата вовремя без задержек. Приятно работать с такими людьми.
Александр отлично справился с задачей,все сделано в срок и на должном уровне.Спасибо.
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Дизайн коробки для смартфона
Отличный фидбэк, ТЗ без загадок, оплата в срок. Приятно иметь дело.
Спасибо Евгению,спас горящий проект,все сделано профессионально и быстро,плюс оперативная обратная связь. Очень рекомендуем!
Ответный отзыв