Добрый день. Требуется специалист с опытом работы (возможно уже готовой таблицей планирования). Цель данной таблицы-планировать закупку и оплату товара с учетом продаж на 3 месяца вперед. Прогнозирование продаж с учетом предыдущего периода, прогнозирование поступления денежных средств для ...
- Базы данных7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Необходимо сложить инструкцию (пример готовой инструкции в приложении).Исходник на английском языке,все остальные страницы делаем по примеру исходника (еще 4 языка).Очередность - Английский,украинский,немецкий,французский,польский.Перевод текста есть.Просьба указать стоимость и сроки.Завершен3 года назад
Требуется обработать комплект фотографий,примерно 20 штук.Добавить тени,глянец.Заинтересованных специалистов просьба прислать контактный номер телефона,желательно с Вайбер.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется подготовить инструкцию под печать.Черно-белый вариант. Исходник в Word.Пять инструкций,в каждой одинаковая инструкция на 13 языках.Необходимо все красиво выровнять,собрать один файл из 13 отдельных (для 5 моделей )и подготовить под печать.Также в тексте на каждую ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день,нужен качественный перевод с русского на латышский язык.Просьба заинтересованных специалистов прислать расценки на работу.Переводы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день,нужен качественный перевод с русского на литовский язык.Просьба заинтересованных специалистов прислать расценки на работу.Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить Битрикс 24. Просьба присылать заявки с указанием стоимости работы.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оперативно сделать совмещенный ракурс (два ракурса, Gold and Black), Full HD, пример как должно быть прилагается. Просьба присылать заявки с адекватной ценой и указанием времени на исполнение.Завершен6 лет назад
Необходимо написать отзывы на три модели смартфонов в нескольких интернет- магазинах. Розетка/f.ua/ttt/hotline/mobilluck/ фокстрот / price.ua (он же http://sravni.ua/) nadavi.ua ( он же http://m.ua/ http://ek.ua/ ) Полный цикл,написание отзыва+размещение на интернет ресурсе.Просьба прислать заявки с указанием стоимости работы.Оплата за опубликованные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день,необходимо по имеющемуся макету создать под печать в Adobe InDesign дизайн коробки.Нужно три варианта дизайна для выбора.Макет в приложении,пример предыдущей коробки в приложении,будет другой крой и характеристики+другой дизайн и фото телефона.Задача срочная.Просьба указать стоимость и ...Завершен6 лет назад
Необходимо внедрить систему Microsoft Dynamics 365 CRM,просьба специалистов в этой области присылать заявки с указанием стоимости работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо добавить на страницу "Поддержка" сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание из девяти пунктов,в одном пункте будет выпадающий список,еще в одном чекбоксы. Остальные обычные пункты для заполнения.Ждем предложений,указывайте пожалуйста стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо добавить на сайт (MODX) новую модель смартфона.Нужен баннер для главной страницы + он же будет дублироваться на странице данной модели+ сделать еще 4 анимированных блока на страницу модели.Пример: [url=http://nous.technology/ns-5004.html]nous.technology/ns-5004.h...[/url] Страница нужна для всех восьми языковых версий,текст ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить определенную работу в системе управления сайтом MODX,просьба заинтересованных специалистов прислать заявки,я отправлю вам задачу на почту.Интересует стоимость и сроки выполнения.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача создать под определенный готовый текст картинку для размещения в соц.сетях. Основная тематика мобильные телефоны.Есть фото телефонов,на их основе создаются посты. Интересует стоимость создания одной картинки (объем примерно 10 картинок в месяц),будем выбирать наиболее бюджетный,но качественный вариант.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо срочно (готовность сегодня к концу дня) создать макет 2-х сторонней листовки,формат А5, для печати в типографии,учитывая требования к макету от типографии.Интересует стоимость и возможность сделать эту работу сегодня. Дополнительную необходимую информацию вышлю на почту. Спасибо.Завершен7 лет назад
Добрый день! Нас интересует создание презентации компании. Текст основной есть,необходим дизайн блоков и вставка графиков,картинок,фото. Интересует стоимость и сроки,условия оплаты.Презентации7 заявокЗакрыт7 лет назад
пример ролика на который можем равняться : [url=https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tY]https://www.youtube.com/watch?v=mB_aCQaO_tY[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8]https://www.youtube.com/watch?v=9n-y8yzgFm8[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88%C2%A0]https://www.youtube.com/watch?v=Mv3vuzvMf88 [/url] Задача показать 8 блоков. Лого1.Экран 5"HD IPS2. Android 5.1 Lolipop 3. Камера 8 MP/ 2MP 4. Double sim 5. Quad CORE / ROM 8GB/ RAM1GB6. Два цвета . белый,черный.лого длительность 30-40 сек. Интересует стоимость ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт8 лет назад