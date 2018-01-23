В оговоренные сроки не смог уложиться. Не рассчитал всю сложность работы. Информация была подана не полная, из-за чего возникло много правок. Времени на правки ушло много. Но я и Наталья были терпеливы и довели работу до финала. За правки договорились о доплате. Спасибо Наталье за терпение!) С оплатой проблем не возникло. Смело могу рекомендовать Наталью как хорошего заказчика!