Нужно быстро скопировать одностраничник, всю информацию дам по телефону или почте, все текста готовы.
Добавить на страницу сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание.
Необходимо добавить на страницу "Поддержка" сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание из девяти пунктов,в одном пункте будет выпадающий список,еще в одном чекбоксы. Остальные обычные пункты для заполнения.Ждем предложений,указывайте пожалуйста стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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