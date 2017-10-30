Добавить на страницу сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание.

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Завершен5 заявок132 просмотра

Необходимо добавить на страницу "Поддержка" сайта (MODX) заявку на сервисное обслуживание из девяти пунктов,в одном пункте будет выпадающий список,еще в одном чекбоксы. Остальные обычные пункты для заполнения.Ждем предложений,указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

MODX
8 лет назад
nous1111
46 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Очень довольны работой Виталия,быстро,качественно,по адекватной стоимости.Отличный специалист,будем работать еще.
рекомендую

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад