Обменник криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок198 просмотров

Добрый день, ищу решение для создания сайта обменника криптовалют. Может кто-то готов сделать с нуля или уже у кого-то есть написанный скрипт или доработанный? Буду рад предложениям. Функционал - стандартный с возможностью добавления направлений обмена, в том числе работающих в ручном режиме.

8 лет назад
kosmomax
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров