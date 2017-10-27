Несколько актуальных задач по битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

Добрый день! Есть несколько актуальных задач для сайтов на битриксе. Задачи доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJYTk4Nkx2dmlZNUk/view?usp=sharing

Возможно выполнение только части задач, рассмотрю ваши предложения по всем задачам в целом или по отдельности.

Интересует примерный срок исполнения и стоимость.

8 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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