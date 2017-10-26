Программист для построение онлайн-комьюнити (CMS...)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Дизайн проекта,уже сделан. Для второго шагаищу программистов- верстальщиков (м. и ж.) которые имеют опыт в построение

онлайн-комьюнити (CMS...). Если у вас есть пунктуальность, ответственность,

быстрота и знание своей работы и немного английского - тогда добро пожаловать.Описаниепостроения комьюнити при контакте. Оплата по договорённости. Оплата

производится сразу же, по полному исполнению работы, когда всё функционирует

как договорились.

8 лет назад
guest_14884767275375
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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