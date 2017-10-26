Внести правки в ленту туров туристического сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка89 просмотров

На главной странице происходит задвоение последнего тура. Необходимо посмотреть в чем дело и исправить.

Сайт на Битрикс 12. 

8 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо за оказанную помощь! Ошибку исправили и дополнительно были внесены некоторые правки в стили сайта. Все было сделано оперативно. К качеству вопросов нет.
Отличный заказчик, всегда на связи, хорошие ТЗ, оплата в строк.

Заявки фрилансеров

konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад