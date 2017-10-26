Внести правки в ленту туров туристического сайта

Есть сайт, сделанный на базе косячного шаблона http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine В хроме не отображается верхний и правый блок, в остальных браузерах все ок. Нужно сделать, чтобы все блоки отображались во всех браузерах. На сайт пускать ...