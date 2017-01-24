nativetek

Александр nativetek

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Мастерская Smalta

С 2007 года Мастерская «Смальта» занимается дизайном, разработкой, созданием сайтов и веб-проектов в Муроме, Москве, Владимире и области.

Контакты:

icq: 628555651

mail: [email protected]

Наш сайт www.smalta.net

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$1000
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  • Программирование ЛК в интернет-магазине на Битрикс

    Проект на Битрикс Бизнес (последняя версия).  Требуется запрограммировать:  - авторизация = [url=http://prntscr.com/lt5ort]prntscr.com/lt5ort[/url]  - регистрация на сайте = [url=http://prntscr.com/lt5ojl]prntscr.com/lt5ojl[/url]  - ЛК  ЛК  - главная = [url=http://prntscr.com/lt5q18]prntscr.com/lt5q18[/url] (систему баллов сразу НЕ внедряем)  - настройки профиля = [url=http://prntscr.com/lt5pfc]prntscr.com/lt5pfc[/url]  - история заказов = [url=http://prntscr.com/lt5px1]prntscr.com/lt5px1[/url]  - faq = [url=http://prntscr.com/lt5p3k]prntscr.com/lt5p3k[/url] - отзывы к товарам [url=http://prntscr.com/lt5pl0]prntscr.com/lt5pl0[/url] и [url=http://prntscr.com/lt5prx]prntscr.com/lt5prx[/url]  - гарантия = [url=http://prntscr.com/lt5qe2]prntscr.com/lt5qe2[/url]  - товары клуба ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выполнить верстку сайта "Боровое"

    $1000

    Адаптивная HTML5 / CSS3 верстка + frontend В работе используйте пожалуйста GIT. Репозиторий проекта [email protected]:natix/borovoe-html.git Сообщите ваш аккаунт на bitbucket.org - я открою вам доступ на запись.  Скрины всех экранов: https://www.dropbox.com/s/ykmhw1sitogfbru/all-pages.zip?dl=0 Исходники: https://www.dropbox.com/s/615be5712gkmtlb/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.rar?dl=0  ! Все иконки в верстке должны быть SVG, если в исходниках ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Yii 2. Исправить 2 ошибки

    проект https://goo.gl/vSwXxU сайт разработан на yii2.  Основной функционал – это панель для работы с товарами. Заказ товаров для оптовиков. Доступна только зарегистрированным пользователям. [b]Нужно решить задачи:[/b] 1) Нужно починить активацию пользователей. Сейчас пользователь может зарегистрироваться на сайте и сразу ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрить новый раздел каталог. С другим шаблоном. Битрикс

    На сайте https://goo.gl/NcbF9U необходимо внедрить новый раздел каталога товаров - "Доктор Шик" (RUS и ENG версии). Новый тип каталога будет отличаться от текущего только тем, что у него будет другой дизайн (цветовая гамма. У страницы ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка верстки интернет-магазина

    Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина.  ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing Для работы вам будет предоставлено:  - исходники psd  - доступ к репозиторию Bitbucket  Требования к исполнителю:  - опыт работы с sass/less  - gulp  - уверенные знания Java Script ([b]обязательно[/b]!)  - опыт работы с ...

    JavaSASSGulp
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на Битрикс

    Требуется разработать интернет-магазин детских товаров (с личным кабинетом покупателя).  Битрикс 17.  Верстка будет предоставлена. Требуется только программинг.  Примеры страниц: Главная: [url=http://prntscr.com/gkb3p7]http://prntscr.com/gkb3p7[/url] Каталог: [url=http://prntscr.com/gkb3w6]http://prntscr.com/gkb3w6[/url] Товар: [url=http://prntscr.com/gkb437]http://prntscr.com/gkb437 [/url] Требования: [list][*]опыт разработки под Битрикс (обязательно наличие в портфеле интернет-магазинов)[*]опыт разработки под D7[*]уверенные знания  JS[*]GIT[/list] Исполнителю будет предоставлено ТЗ и готовая верстка ...

    Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    Необходимо выполнить верстку интернет-магазина. Весь проект = 30 страниц. Адаптивная верстка под PC, tablet, mobile. Главная: http://prntscr.com/gkb3p7 Каталог: http://prntscr.com/gkb3w6 Товар: http://prntscr.com/gkb437 Требования: - html5 верстка - less или sass - использовать git - [b]очень уверенные знания JS.[/b]  Все макеты есть в psd (в том числе и версия под разрешение ...

    HTMLSASS
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка (программинг) сервиса тестирования пользователей

    Добрый день! Сервис состоит из админки и пользовательской части.  В админку загружаются аудиофайлы (mp3,например), которые могут быть распределены по каталогам (для удобства использования). Создается тест, за которым закрепляются аудиофайлы. В админке генерируюися коды доступа к тесту, которые раздаются ...

    PHPYii
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Joomla 2.5 Внедрить адаптивную верстку

    Сайт: goo.gl/TYllOL Сайт на Joomla 2.5  + K2  Необходимо внедрить доработанную версию верстки - добавлена адаптивность.  Дизайн при этом не изменился, только добавлена адаптивность в текущую верстку. Верстка готова - нужно внедрить на сайт.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Joomla 2 K2. Решить проблему обрезания текста в поле ввода

    Joomla 2.5.9. Контент управляется компонентом K2 v2.6.5 После переноса сайта на новый хостинг возникла ошибка в работе админки - обрезается русский текст поля textarea при сохранении.  Например вводим текст:  http://prntscr.com/dy1gqt и после сохранения элемента остается http://prntscr.com/dy1ge1 На сайте тоже выводится обрезанный текст http://prntscr.com/dy1gxh Если ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Запрограммировать авторизацию и хранение учетных записей пользователей

    $30

    Есть готовая верстка [url=http://html.natix.ru/calc112/index.html]http://html.natix.ru/calc112/index.html [/url]Нужно запрограммировать авторизацию пользователей и хранение их учетных записей в БД. Будут 2 группы пользователей: администраторы, и пользователи. Администраторы имеют доступ к системе и могут управлять пользователями (создавать / редактировать / удалять) Пользователи имеют доступ.  У пользователей будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать форму в рамках готовой верстки

    Есть верстка http://html.xx28.ru/lighting-buildings/index.html выполненная на основе шаблона http://flatfull.com/themes/angulr/angular/#/app/dashboard-v1Нужно сверстать форму https://www.dropbox.com/s/ysup8fncz151ktv/calc-molniya.png?dl=0 в рамках стилистического оформления текущего шаблона верстки.Форма есть в сверстанном виде. Нужно переоформить ее, чтобы вписывалась в новый дизайн.

    Angular
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и программирование простой панели управления

    Необходимо сверстать и запрограммировать небольшую систему с авторизованным доступом для выполнения скрипта расчета молниезащиты зданий.  Реализовать на php. Желательно использовать фреймворк yii или codeigniter (необязательное требование).  1) Скрипт расчета молниезащиты написан на JS и работает. Его интерфейс ...

    PHPMySQLAngularYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка корпоративного сайта компании

    Необходимо выполнить адаптивную верстку корпоративного сайта компании. Макеты проекта https://www.dropbox.com/sh/i8a12n5ozjx707c/AAAgwJlOvEQLgJgUVG5-dsgra?dl=0 Мы предоставим: - исходники в psd - шрифты -лого в векторе Предлагайте ваши цены и сроки. Без предоплаты.   Оплата в webmoney

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рарзработать дизайн скидочного купона для интернет-магазина

    Проект goo.gl/HrXHLF Необходимо разработать дизайн всплывающего окна с купоном на скидку. Купон предоставляет на покупку автокресла. Что должно быть в окне: - иконка автокресла - номер купона (код, например JDF32L9) - кнопка "применить купон" (тогда ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Тебуется верстка проекта. Примеры дизайна: https://www.dropbox.com/sh/ifwx5qrlcg1xshx/AACmmME0-Jx1bPI47w-CVQhza?dl=0 Всего у проекта 49 экранов такого плана. Часть экранов - это всплывающее окна и почтовые уведомления.  Исполнителю будут предоставленные PSD и шрифты проекта.  Требуется выполнить качественную адаптивную верстку.   1) Работаем без предоплаты 2) Оплата по ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внутренняя поисковая оптимизация интернет-магазина

    $300

    Приглашаем к сотрудничеству SEO-специалиста для поисковой оптимизации проекта http://goo.gl/GJRk8 [b]ЗАДАЧИ[/b] [list=1][*]Подготовка СЯ для каждой категорий товаров сайта, а так же для товаров брендов, например http://goo.gl/HHK19M ...[*]Распределения СЯ по продвигаемым страницам[*]Подготовка ТЗ для копирайтеров для написания текстов[*]Подготовка указаний ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
stepennwolf
Игорь 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Разработать CMS для сайта
+
Как обычно, все было сделано в лучшем виде! Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Oleg_10
Олег 
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Выполнить верстку сайта "Боровое"
С Александром было приятно работать. Четко поставлену задачу всегда проще и быстрее делать. С оплатой никаких проблем, рекомендую к сотрудничесву!
Заказ был выполнен в срок. Минимальное количество правок. HTML-код чистый. JS высокого качества. Рекомендую!
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Внести правки в ленту туров туристического сайта
Отличный заказчик, всегда на связи, хорошие ТЗ, оплата в строк.
Спасибо за оказанную помощь! Ошибку исправили и дополнительно были внесены некоторые правки в стили сайта. Все было сделано оперативно. К качеству вопросов нет.
Ответный отзыв
chexov
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Создание китайской версии сайта
Хороший заказчик. Оплата вовремя. Продолжаем сотрудничать.
Спасибо за помощь с проектом! Все отлично работает. Продолжаем сотрудничество с Дмитрием.
Ответный отзыв
mirage0105
Сергей 
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Joomla 2 K2. Решить проблему обрезания текста в поле ввода
Толковый заказчик, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за оказанную помощь в решении проблемы.
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