Проект на Битрикс Бизнес (последняя версия). Требуется запрограммировать: - авторизация = [url=http://prntscr.com/lt5ort]prntscr.com/lt5ort[/url] - регистрация на сайте = [url=http://prntscr.com/lt5ojl]prntscr.com/lt5ojl[/url] - ЛК ЛК - главная = [url=http://prntscr.com/lt5q18]prntscr.com/lt5q18[/url] (систему баллов сразу НЕ внедряем) - настройки профиля = [url=http://prntscr.com/lt5pfc]prntscr.com/lt5pfc[/url] - история заказов = [url=http://prntscr.com/lt5px1]prntscr.com/lt5px1[/url] - faq = [url=http://prntscr.com/lt5p3k]prntscr.com/lt5p3k[/url] - отзывы к товарам [url=http://prntscr.com/lt5pl0]prntscr.com/lt5pl0[/url] и [url=http://prntscr.com/lt5prx]prntscr.com/lt5prx[/url] - гарантия = [url=http://prntscr.com/lt5qe2]prntscr.com/lt5qe2[/url] - товары клуба ...
С 2007 года Мастерская «Смальта» занимается дизайном, разработкой, созданием сайтов и веб-проектов в Муроме, Москве, Владимире и области.
Контакты:
icq: 628555651
mail: [email protected]
Наш сайт www.smalta.net
Смотрите ПОРТФОЛИО на сайте!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Адаптивная HTML5 / CSS3 верстка + frontend В работе используйте пожалуйста GIT. Репозиторий проекта [email protected]:natix/borovoe-html.git Сообщите ваш аккаунт на bitbucket.org - я открою вам доступ на запись. Скрины всех экранов: https://www.dropbox.com/s/ykmhw1sitogfbru/all-pages.zip?dl=0 Исходники: https://www.dropbox.com/s/615be5712gkmtlb/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.rar?dl=0 ! Все иконки в верстке должны быть SVG, если в исходниках ...Завершен5 лет назад
проект https://goo.gl/vSwXxU сайт разработан на yii2. Основной функционал – это панель для работы с товарами. Заказ товаров для оптовиков. Доступна только зарегистрированным пользователям. [b]Нужно решить задачи:[/b] 1) Нужно починить активацию пользователей. Сейчас пользователь может зарегистрироваться на сайте и сразу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте https://goo.gl/NcbF9U необходимо внедрить новый раздел каталога товаров - "Доктор Шик" (RUS и ENG версии). Новый тип каталога будет отличаться от текущего только тем, что у него будет другой дизайн (цветовая гамма. У страницы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
На главной странице происходит задвоение последнего тура. Необходимо посмотреть в чем дело и исправить. Сайт на Битрикс 12.Завершен6 лет назад
Необходимо выполнить доработку верстки интернет-магазина. ТЗ в google doc (7 задач): https://docs.google.com/document/d/1ooHEk3F2L8XgtEAZhD1BJvDGiSqbqilAwP8hfXF0GAY/edit?usp=sharing Для работы вам будет предоставлено: - исходники psd - доступ к репозиторию Bitbucket Требования к исполнителю: - опыт работы с sass/less - gulp - уверенные знания Java Script ([b]обязательно[/b]!) - опыт работы с ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать интернет-магазин детских товаров (с личным кабинетом покупателя). Битрикс 17. Верстка будет предоставлена. Требуется только программинг. Примеры страниц: Главная: [url=http://prntscr.com/gkb3p7]http://prntscr.com/gkb3p7[/url] Каталог: [url=http://prntscr.com/gkb3w6]http://prntscr.com/gkb3w6[/url] Товар: [url=http://prntscr.com/gkb437]http://prntscr.com/gkb437 [/url] Требования: [list][*]опыт разработки под Битрикс (обязательно наличие в портфеле интернет-магазинов)[*]опыт разработки под D7[*]уверенные знания JS[*]GIT[/list] Исполнителю будет предоставлено ТЗ и готовая верстка ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить верстку интернет-магазина. Весь проект = 30 страниц. Адаптивная верстка под PC, tablet, mobile. Главная: http://prntscr.com/gkb3p7 Каталог: http://prntscr.com/gkb3w6 Товар: http://prntscr.com/gkb437 Требования: - html5 верстка - less или sass - использовать git - [b]очень уверенные знания JS.[/b] Все макеты есть в psd (в том числе и версия под разрешение ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на Битрикс. Нужно создать копию en инфоблоков и настроить отдельный сайт, который будет доступен по адресу site.ru/cn/ Контент отредактируем самостоятельно.Завершен6 лет назад
Добрый день! Сервис состоит из админки и пользовательской части. В админку загружаются аудиофайлы (mp3,например), которые могут быть распределены по каталогам (для удобства использования). Создается тест, за которым закрепляются аудиофайлы. В админке генерируюися коды доступа к тесту, которые раздаются ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $600
Требуется разработать дизайн фирменного интернет-магазина продукции бренда mutsy для рынка РФ. Сайт производителя продукции mutsy.com/benl/Дизайн сайтов137 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт: goo.gl/TYllOL Сайт на Joomla 2.5 + K2 Необходимо внедрить доработанную версию верстки - добавлена адаптивность. Дизайн при этом не изменился, только добавлена адаптивность в текущую верстку. Верстка готова - нужно внедрить на сайт.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Joomla 2.5.9. Контент управляется компонентом K2 v2.6.5 После переноса сайта на новый хостинг возникла ошибка в работе админки - обрезается русский текст поля textarea при сохранении. Например вводим текст: http://prntscr.com/dy1gqt и после сохранения элемента остается http://prntscr.com/dy1ge1 На сайте тоже выводится обрезанный текст http://prntscr.com/dy1gxh Если ...Завершен7 лет назад
- $30
Есть готовая верстка [url=http://html.natix.ru/calc112/index.html]http://html.natix.ru/calc112/index.html [/url]Нужно запрограммировать авторизацию пользователей и хранение их учетных записей в БД. Будут 2 группы пользователей: администраторы, и пользователи. Администраторы имеют доступ к системе и могут управлять пользователями (создавать / редактировать / удалять) Пользователи имеют доступ. У пользователей будет ...Завершен7 лет назад
Есть верстка http://html.xx28.ru/lighting-buildings/index.html выполненная на основе шаблона http://flatfull.com/themes/angulr/angular/#/app/dashboard-v1Нужно сверстать форму https://www.dropbox.com/s/ysup8fncz151ktv/calc-molniya.png?dl=0 в рамках стилистического оформления текущего шаблона верстки.Форма есть в сверстанном виде. Нужно переоформить ее, чтобы вписывалась в новый дизайн.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать и запрограммировать небольшую систему с авторизованным доступом для выполнения скрипта расчета молниезащиты зданий. Реализовать на php. Желательно использовать фреймворк yii или codeigniter (необязательное требование). 1) Скрипт расчета молниезащиты написан на JS и работает. Его интерфейс ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить адаптивную верстку корпоративного сайта компании. Макеты проекта https://www.dropbox.com/sh/i8a12n5ozjx707c/AAAgwJlOvEQLgJgUVG5-dsgra?dl=0 Мы предоставим: - исходники в psd - шрифты -лого в векторе Предлагайте ваши цены и сроки. Без предоплаты. Оплата в webmoneyHTML-верстка26 заявокЗакрыт7 лет назад
Проект goo.gl/HrXHLF Необходимо разработать дизайн всплывающего окна с купоном на скидку. Купон предоставляет на покупку автокресла. Что должно быть в окне: - иконка автокресла - номер купона (код, например JDF32L9) - кнопка "применить купон" (тогда ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Тебуется верстка проекта. Примеры дизайна: https://www.dropbox.com/sh/ifwx5qrlcg1xshx/AACmmME0-Jx1bPI47w-CVQhza?dl=0 Всего у проекта 49 экранов такого плана. Часть экранов - это всплывающее окна и почтовые уведомления. Исполнителю будут предоставленные PSD и шрифты проекта. Требуется выполнить качественную адаптивную верстку. 1) Работаем без предоплаты 2) Оплата по ...Завершен7 лет назад
- $300
Приглашаем к сотрудничеству SEO-специалиста для поисковой оптимизации проекта http://goo.gl/GJRk8 [b]ЗАДАЧИ[/b] [list=1][*]Подготовка СЯ для каждой категорий товаров сайта, а так же для товаров брендов, например http://goo.gl/HHK19M ...[*]Распределения СЯ по продвигаемым страницам[*]Подготовка ТЗ для копирайтеров для написания текстов[*]Подготовка указаний ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад