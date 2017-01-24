Адаптивная HTML5 / CSS3 верстка + frontend В работе используйте пожалуйста GIT. Репозиторий проекта [email protected]:natix/borovoe-html.git Сообщите ваш аккаунт на bitbucket.org - я открою вам доступ на запись. Скрины всех экранов: https://www.dropbox.com/s/ykmhw1sitogfbru/all-pages.zip?dl=0 Исходники: https://www.dropbox.com/s/615be5712gkmtlb/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5.rar?dl=0 ! Все иконки в верстке должны быть SVG, если в исходниках ...