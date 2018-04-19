mirage0105

Сергей mirage0105

 
37 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
знаю о joomla все. Разработка сайтов на joomla 3, большой опыт, множество премиальных модулей, плагинов и расширений для joomla.

мои некоторые работы по разработке сайтов:

varenik.by - кулинарный блог

newbalance.by - интернет-магазин по продаже кроссовок 

elementarno.by - сайт салона красоты

dabrabud.by - сайт на строительную тематику

toyzi.by - интернет-магазин детских игрушек

tmaentak.by - сайт агентства недвижимости

Осуществляю техническую поддержку сайтов на joomla 3.x, opencart 2.x

Лечение и защита сайтов от вирусов и других вредоносных атак.

OpenCartJoomlaСайт на Joomla
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$55
выплачено фрилансерам
63%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Логотип для фастфуда с бургерами
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
Оперативно, качественно. Все круто
Ответный отзыв
maxbeer
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
2 года назад
Доработка баннера
Добропорядочный заказчик, не в первый раз выполнял его задачи, рекомендую!
Все на высоте, правки вносились вовремя. Работой доволен на 100%
Ответный отзыв
vladislavles9999
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$26
10 баллов
2 года назад
Разработка Логотипа
Сергей креативный и идейный человек, был всегда на связи, и четко объяснял задачу. Заказ было приятно и интересно выполнять. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Владислав ответственный исполнитель. Вся работа сделана своевременно (даже раньше дедлайна). Правки вносились оперативно. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
maxbeer
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Оформление бонусной карты
Сергей знает чего хочет, ставит конкретные задачи, всегда на связи, рекомендую
Справился с задачей раньше срока. Сделано все согласно технического задания, правки вносились своевременно. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
maxbeer
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Отрисовать логотип в векторе
Четко поставленная задача, оплата в срок, рекомендую
Все на высоте. Оперативно, качественно.
Ответный отзыв