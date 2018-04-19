mirage0105

Суть презентации заключается в следующем: есть интернет-магазин Toyzi (by), который занимается реализацией брендовых игрушек и товаров для детей (от 0 до 14 лет), также есть товары которые интересны и взрослым (радиоуправлчемая техника и т.п.) Есть два ...