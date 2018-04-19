mirage0105

Логотип на тематику «Бургерная». Образ логотипа: Бургер/шаурма Стилистика: молодёжный, объемный Цвета: сочные
мои некоторые работы по разработке сайтов:
varenik.by - кулинарный блог
newbalance.by - интернет-магазин по продаже кроссовок
elementarno.by - сайт салона красоты
dabrabud.by - сайт на строительную тематику
toyzi.by - интернет-магазин детских игрушек
tmaentak.by - сайт агентства недвижимости
Осуществляю техническую поддержку сайтов на joomla 3.x, opencart 2.x
Лечение и защита сайтов от вирусов и других вредоносных атак.
- $25Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо доработать баннер по примеру.Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать логотип на тему трейдинг (финансовые рынки) формат для сайта (соотношение сторон 230 на 100) формат для instagram формат для FB и VKЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Необходимо графически оформить бонусные карты по образцу.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо отрисовать согласно фото логотип в векторе + возможно понадобиться сделать визиткиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, необходимо сделать так чтобы в зависимости от размера скидки выводился процент заданной скидки в карточке товара и соответственно на всем сайте где есть товар со скидкой.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Добрый день, необходимо прописать код вывода размера процентов скидки в карточке товара на сайте Битрикс. В настройках каталога данная функция включена однако она не выводится из-за кастомного шаблона. Необходимо чтобы процент скидки выводился на на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
необходимо видоизменить стиль посредством CSS на сайте в 1С битрикс В дальнейшем планируются еще доработки Прошу указать примерную стоимость работИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо через phpmyadmin при помощи запроса sql сделать выгрузку товаров (id, артикула и url) в таблицу exel. Сайт на битрикс От вас цена.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Сайт переезжает на новую cms (с опенкарт на битрикс). Необходимо настроить редиректор товаров, категорий, новостей. Товаров около 3k От Вас стоимость работы.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
В ближайшие дни необходимо будет перенести товар (детские игрушки: описание, картинки, несколько атрибутов) около 3.5k с опенкарт версии 2.1.0.2.1 на битрикс. От Вас цена за работу. СпасибоНаполнение сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать более качественную шапку сайта на ocstore 2.1.0.2.1 Сайт шаблонный, рабочий (название сайта в личку) От вас обязательно стоимость работы работа не сложная кто знает opencart, bootstrapHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задание для тех у кого есть модуль «Автоматическая обработка прайс-листов» либо сможет купить дешевле (главное чтобы было отслеживание цен конкурентов). Необходимо настроить его и привязать прайсы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка (переделать) "шапки" действующего сайта по psd макету - новая шапка сайта [b]без меню. [/b]Должно быть все адаптивно + немного изменить мобильную версию по примеру. Цена должна быть указана [b]обязательно[/b]HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать более информативную шапку сайта сайта toyzi (бай) Работа не трудная и не затратная (нужно просто красиво разместить блоки информации), мысли есть, только нужно Ваше воплощение в виде картинки От Вас: [b]- цена обязательна - примеры работ [/b]Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Суть презентации заключается в следующем: есть интернет-магазин Toyzi (by), который занимается реализацией брендовых игрушек и товаров для детей (от 0 до 14 лет), также есть товары которые интересны и взрослым (радиоуправлчемая техника и т.п.) Есть два ...Презентации1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
необходимо следами сворачиваемый текст на главной странице сайта по образцу сайт на ocStore 2.1.0.2.1 Будут и другие мелкие работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать прикольного персонажа для сайта (интернет-магазин детских игрушек) в разных образах. Персонаж будет панда.Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать дизайн и сверстать его (адаптивный, чтобы идеально смотрелось во всех браузерах) главной страницы (потом будем делать категорию, карточку товара) Дизайн должен быть уникальным и более презентабельным, чем сейчас. Рабочая область сайта ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте tmaentak (by) стоит компонент Joocial предпоследней версии работает в связке с k2, при написании статей не правильно постятся новости. Так же в компоненте JUX Real Estate есть кнопки поделиться в соц сетях, но при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад