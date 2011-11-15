stepennwolf

Игорь stepennwolf

 
34 годаУкраина/Кривой Рог
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка веб-приложений на базе PHP(CodeIgniter), JavaScript, MySQL

Технологии: PHP, CodeIgniter, cURL, JavaScript, AJAX, jQuery, MySQL, XML, HTML, JSON, JSONP.

Разработка Веб-систем на базе php-фреймворка CodeIgniter.

Написание различных парсеров/грабберов веб-контента, автопостеров, генераторов отчетов в Excel и PDF.

Реализация клиентской логики (AJAX, обработчики форм, калькуляторы, анимация, Drag'n'Drop и прочее манипулирование с DOM) как на чистом JavaScript, так и с применением фреймворка jQuery. Разработка jQuery Plugins.

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjax
Отзывы заказчиков
Romagua
Роман 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Сервис по работе с копирайтерами
Игорь, огромное спасибо за разработку веб-сервиса! Воплотили мою идею в жизнь быстро и качественно! Все о чем я просил в ТЗ – реализовано!
Отличный заказчик! Роман предоставил интересную задачу, всегда был на связи при необходимости уточнить кое-какие детали, поэтому проект был выполнен легко и в сроки. Оплату получил четко и без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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mak13
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Распарсить XLS загрузить в таблицу и вывести.
Игорь сделал скрипт, качественно быстро и основательно. Окончательно и под ключ. Пояснил что как работает, работать приятно. Продолжим сотрудничество.
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nativetek
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Разработать CMS для сайта
Как обычно, все было сделано в лучшем виде! Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничество.
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Manin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для сравнения списков урлов ( JavaScript)
Второй раз заказываю скрипт у Игоря. Работой полностью доволен.
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Manin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для чистки списка урлов на JavaScript
Игорь качественно выполнил свою работу - точно в соответствии с техническим заданием. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Веб-программирование
22 отзыва
от $5
от 1 дня
#211
Базы данных
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#33
Тестирование ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#477