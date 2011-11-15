Разработка веб-приложений на базе PHP(CodeIgniter), JavaScript, MySQL
Технологии: PHP, CodeIgniter, cURL, JavaScript, AJAX, jQuery, MySQL, XML, HTML, JSON, JSONP.
Разработка Веб-систем на базе php-фреймворка CodeIgniter.
Написание различных парсеров/грабберов веб-контента, автопостеров, генераторов отчетов в Excel и PDF.
Реализация клиентской логики (AJAX, обработчики форм, калькуляторы, анимация, Drag'n'Drop и прочее манипулирование с DOM) как на чистом JavaScript, так и с применением фреймворка jQuery. Разработка jQuery Plugins.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Игорь, огромное спасибо за разработку веб-сервиса! Воплотили мою идею в жизнь быстро и качественно! Все о чем я просил в ТЗ – реализовано!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Роман предоставил интересную задачу, всегда был на связи при необходимости уточнить кое-какие детали, поэтому проект был выполнен легко и в сроки. Оплату получил четко и без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
12 лет назад
Игорь сделал скрипт, качественно быстро и основательно. Окончательно и под ключ. Пояснил что как работает, работать приятно. Продолжим сотрудничество.
$500
10 баллов
12 лет назад
Как обычно, все было сделано в лучшем виде! Спасибо за работу! Продолжаем сотрудничество.
$60
10 баллов
12 лет назад
Второй раз заказываю скрипт у Игоря. Работой полностью доволен.
$50
10 баллов
12 лет назад
Игорь качественно выполнил свою работу - точно в соответствии с техническим заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и своевременная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Веб-программирование
22 отзыва
от $5
от 1 дня
#211
Базы данных
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#33
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от 1 дня
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