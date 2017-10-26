Добавить систему оплаты на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки184 просмотра

Сайт на базе Wordpress. Нужен человек, который порекомендует что или какие способы использовать для получения минимальных комиссий или вовсе без них. Желательно сразу присылать ссылки на сайт/сайты, где вы проводили подобную работу.

WordPress
8 лет назад
guest_14882708059354
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров