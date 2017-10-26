Необходима реализация страницы личного кабинета.

Для реализации странички необходимо будет встроить на сайт верстку личного кабинета отсюда (adminlte.io/themes/AdminL...

Пишите желаемую сумму и время!

CMS Concrete5 (на базе фреймворка Symphony3). Личный кабинет будет достаточно автономным модулем по отношению к сайту, поэтому глубокое понимание CMS не требуется. Нужен разработчик который сможет реализовать указанные первые этапы, в случае успешного взаимодействия передадим полное ТЗ на разработку всего личного кабинета с целью долгосрочного сотрудничества.

- функционал регистрации и авторизации пользователей на сайте (по электронной почте с подтверждением и через соц. сети)

- функционал восстановления пароля

- после регистрации (входа) пользователь попадает на страницу личного профиля, где может заполнить следующие данные:

имя, фамилия, никнейм, возраст, сем.положение, дети, город, раздел ( с возможностью подгрузки crop изображений), электронная почта;

профиль в соц. сетях ( vk.com, одноклассники, фэйсбук)

галочки:

– получать уведомления о новых материалах на сайте

– получать уведомления об ответах на мои вопросы

Регистрация пользователей обязательно через подтверждение по электронной почте + капча + при регистрации должна быть галочка об обработке персональных данных.