Необходима реализация страницы личного кабинета.

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Для реализации странички необходимо будет встроить на сайт верстку личного кабинета отсюда (adminlte.io/themes/AdminL... 

Пишите желаемую сумму и время! 

CMS Concrete5 (на базе фреймворка Symphony3). Личный кабинет будет достаточно автономным модулем по отношению к сайту, поэтому глубокое понимание CMS не требуется. Нужен разработчик который сможет реализовать указанные первые этапы, в случае успешного взаимодействия передадим полное ТЗ на разработку всего личного кабинета с целью долгосрочного сотрудничества. 

- функционал регистрации и авторизации пользователей на сайте (по электронной почте с подтверждением и через соц. сети) 

- функционал восстановления пароля 

- после регистрации (входа) пользователь попадает на страницу личного профиля, где может заполнить следующие данные: 

     имя, фамилия, никнейм, возраст, сем.положение, дети, город, раздел  ( с возможностью подгрузки crop изображений), электронная почта; 

     профиль в соц. сетях ( vk.com, одноклассники, фэйсбук) 

     галочки: 

     – получать уведомления о новых материалах на сайте 

     – получать уведомления об ответах на мои вопросы 

Регистрация пользователей обязательно через подтверждение по электронной почте + капча + при регистрации должна быть галочка об обработке персональных данных.

8 лет назад
Maxim_Top
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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