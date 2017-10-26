https://icobench.com/icos написать парсер, максимально забрать информацию с сайта в таблицы. По поводу структуры обговариваем отдельно. Так же, чтобы была возможность мне самой запускать его ежедневно и обновлять информацию.
Сделать js-форму
Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com
Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php.
Только нужно будет изменить положение элементов: допустим 2 скрола и снизу вычисления и кнопка или слева скролы - справа вычисления большими буквами и снизу кнопель.
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