Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com

Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php.

Только нужно будет изменить положение элементов: допустим 2 скрола и снизу вычисления и кнопка или слева скролы - справа вычисления большими буквами и снизу кнопель.