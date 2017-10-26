Сделать js-форму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок178 просмотров

Нужно сделать js-форму - http://clip2net.com/s/3OVkUhJ , чтобы работала как тут - prestamoney.com

Эта форма должна быть полностью на js ( jquery + желательно его нативные слайдеры ) без всяких php.

Только нужно будет изменить положение элементов: допустим 2 скрола и снизу вычисления и кнопка или слева скролы - справа вычисления большими буквами и снизу кнопель.

JavaScriptjQueryPHP
8 лет назад
SamayaI
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров