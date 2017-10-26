Нужно установить слайдер smart slider 3 от nextend.

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Нужно установить слайдер smart slider 3 от nextend на сайт https://e-kona.ru/ вместо старого.

Обязательное условие - слайдер должен заходить под верхнее меню сайта.

У слайдера куплена лицензия.

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8 лет назад
Sensession
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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