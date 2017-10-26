Необходимо выполнить задание по SEO сайта на WooCommerce по ТЗ. ТЗ скину в личку.
Нужно установить слайдер smart slider 3 от nextend.
Нужно установить слайдер smart slider 3 от nextend на сайт https://e-kona.ru/ вместо старого.
Обязательное условие - слайдер должен заходить под верхнее меню сайта.
У слайдера куплена лицензия.
Ваша стоимость и сроки?
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