Установить и настроить каталог на вордпрессе

Нужно установить и настроить сайт по типу http://ufms-servis.ru/ С похожими разделами, отображением организации на карте (если возможно

на яндекс.карте). С добавлением организаций пользователями, но с

прохождением модерирования. Сколько будет стоить и какие сроки

изготовления?