Необходимо выполнить задание по SEO сайта на WooCommerce по ТЗ. ТЗ скину в личку.
Установить и настроить каталог на вордпрессе
Нужно установить и настроить сайт по типу http://ufms-servis.ru/ С похожими разделами, отображением организации на карте (если возможно
на яндекс.карте). С добавлением организаций пользователями, но с
прохождением модерирования. Сколько будет стоить и какие сроки
изготовления?
Заявки фрилансеров
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