Установить и настроить каталог на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно установить и настроить сайт по типу http://ufms-servis.ru/ С похожими разделами, отображением организации на карте (если возможно

на яндекс.карте). С добавлением организаций пользователями, но с

прохождением модерирования. Сколько будет стоить и какие сроки

изготовления?

WordPress
8 лет назад
utoch
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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