PHP доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок113 просмотров

Нужно внести не совсем стандартные доработки в сайт, нужен человек, кто хорошо знаком с PHP. 

Человек должен быть постоянно на связи, чтобы мы могли оперативно вносить доработки. 

Оставляйте заявки, пришлю ТЗ на обсуждение.

PHP
8 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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