PHP доработки

Нужно внести не совсем стандартные доработки в сайт, нужен человек, кто хорошо знаком с PHP.

Человек должен быть постоянно на связи, чтобы мы могли оперативно вносить доработки.

Оставляйте заявки, пришлю ТЗ на обсуждение.