ManyChat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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СРОЧНО требуется настройка сервиса ManyChat для действующего аккаунта. А именно настройка автоматических ботов в Facebook Messenger, помощь в настройке для сборки базы.

8 лет назад
onurtrv
41 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров