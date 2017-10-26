Создать сайт каталог

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Закрыт11 заявок203 просмотра

Необходимо создать сайт по трубам. Прототип страниц прикрепил.  

Пример вот этот www.trubprominvest.ru/. Карточку товара можно как на этом сайте так же  

Сайт должен быть на вордпрессе. Форма заявки будет отправляться на почту. 

Сайт должен быть мобильный (адаптирован) 

Начальные сео плагины установлены и визуальный редактор. 

Цена 5 – 10т.р. 

Сам каталог сами будем заполнять, вы заполните только 5 позиций и все. 

Пишите свои цену и сроки. 

WordPress
8 лет назад
Vlad_yatsko
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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