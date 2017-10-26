Создать сайт каталог

Необходимо создать сайт по трубам. Прототип страниц прикрепил.

Пример вот этот www.trubprominvest.ru/. Карточку товара можно как на этом сайте так же

Сайт должен быть на вордпрессе. Форма заявки будет отправляться на почту.

Сайт должен быть мобильный (адаптирован)

Начальные сео плагины установлены и визуальный редактор.

Цена 5 – 10т.р.

Сам каталог сами будем заполнять, вы заполните только 5 позиций и все.

Пишите свои цену и сроки.