Необходимо реализовать выгрузку xml по требованиям Rozetka

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки203 просмотра

Необходимо реализовать выгрузку xml по требованиям rozetka ( https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/).

Наш интернет магазин реализован на Joomla + joomshopping

Более детально опишу задачи кандидату.

 

Прошу указывать:

  • Срок выполнения работы
  • Стоимость работы
  • Выполнялись ли подобные работы
  • Ссылки на компоненты (при необходимости покупки)
Joomla
8 лет назад
vipwebua
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
28 минут назад
8 лет назад
$10
1 день
Игорь профессионал своего дела! Задача четко оценена, выполнена качественно и в срок. Если вам нужна профессионально выполненная работа - рекомендую!
Чёткая постановка задачи. Коммуникация на отличном уровне. Оплата в срок. Денис, спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
28 минут назад
8 лет назад
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