Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Все ОК! сделано и оплачено!
Ответный отзыв
все ок
$5
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Профессионально знает CMS Joomla. Советую данного исполнителя, как мастера своего дела.
Ответный отзыв
Приятно работать, четкие задачи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
$3
10 баллов
14 лет назад
Отличный Исполнитель !!! Оперативно и Качественно выполни работу !!! Предолставил еще помимо детальной инструкции в ворде ,видеофайл пошаговым пояснением !!! Спасибо Денис,Рад сотрудничеству !!!
Ответный отзыв
Приятно работать, четкие задачи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Обработка фотографий
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#269
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#659
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#664
Фирменный стиль
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#964
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1067
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1261
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1881
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3111