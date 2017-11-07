vipwebua

Денис vipwebua

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

ropex
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Ручная регистрация в каталогах и на форумах
Все ОК! сделано и оплачено!
все ок
Ответный отзыв
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Помощь в устранении проблемы сайта на Joomla.
Joomla
Профессионально знает CMS Joomla. Советую данного исполнителя, как мастера своего дела.
Приятно работать, четкие задачи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$3
10 баллов
14 лет назад
Обработка фотографий (белый фон)
Отличный Исполнитель !!! Оперативно и Качественно выполни работу !!! Предолставил еще помимо детальной инструкции в ворде ,видеофайл пошаговым пояснением !!! Спасибо Денис,Рад сотрудничеству !!!
Приятно работать, четкие задачи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#269
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#659
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#664
Фирменный стиль
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#964
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1067
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1261
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1881
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3111
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