Я профессиональный ретушёр и графический дизайнер; активная, коммуникабельная и креативная личность. Специалист высокого класса с глубинными знаниями Adobe Photoshop, желающий решать визуальные задачи любой сложности и имеющий уже 4 года практики в этом, так что имею громадный опыт по коммуникации с заказчиками и обработке фотографий. В основном я специализируюсь на реалистичной портретной и предметной ретуши, что позволяет мне выполнять работы, требующие высокоуровневую ретушь, предельно качественно и быстро.
Открыт для выполнения проектов в любое время.
Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы узнать, как я могу помочь решить ваши нужны!
Viber: +380979324761
Telegram: @TCarrion
Skype: live:alex.volkov.business
Email: [email protected]
*на связи нахожусь с 09:30 до 23:00.
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