Эксперт ретуши и творческой обработки фотографий

Я профессиональный ретушёр и графический дизайнер; активная, коммуникабельная и креативная личность. Специалист высокого класса с глубинными знаниями Adobe Photoshop, желающий решать визуальные задачи любой сложности и имеющий уже 4 года практики в этом, так что имею громадный опыт по коммуникации с заказчиками и обработке фотографий. В основном я специализируюсь на реалистичной портретной и предметной ретуши, что позволяет мне выполнять работы, требующие высокоуровневую ретушь, предельно качественно и быстро.

Открыт для выполнения проектов в любое время.

Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы узнать, как я могу помочь решить ваши нужны!

Viber: +380979324761

Telegram: @TCarrion

Skype: live:alex.volkov.business

Email: [email protected]

*на связи нахожусь с 09:30 до 23:00.