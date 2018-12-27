VolkovAlex

Алексей Волков VolkovAlex

 
29 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Эксперт ретуши и творческой обработки фотографий

Я профессиональный ретушёр и графический дизайнер; активная, коммуникабельная и креативная личность. Специалист высокого класса с глубинными знаниями Adobe Photoshop, желающий решать визуальные задачи любой сложности и имеющий уже 4 года практики в этом, так что имею громадный опыт по коммуникации с заказчиками и обработке фотографий. В основном я специализируюсь на реалистичной портретной и предметной ретуши, что позволяет мне выполнять работы, требующие высокоуровневую ретушь, предельно качественно и быстро.  

Открыт для выполнения проектов в любое время.

Свяжитесь со мной прямо сейчас, чтобы узнать, как я могу помочь решить ваши нужны!

Viber: +380979324761

Telegram: @TCarrion

Skype: live:alex.volkov.business

Email: [email protected]

*на связи нахожусь с 09:30 до 23:00.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
tarasbulba
Иван 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Обработка 4-5 фото строительной тематики
Рекомендую !!!!
Рекомендую Ивана, как заказчика, к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Alexandr177
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Вырезать фон
Исполнитель настоящий профессионал своего дела. Буду обращаться еще!
Сотрудничать с Александром очень приятно. Заказчик точно знает, чего он хочет. Рекомендую.
Ответный отзыв
vipwebua
Денис 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Вырезать (обтравить) из изображений человека
Доволен сотрудничеством. Все сделано вовремя и в соответствии с требованиями. Большое спасибо.
Грамотный заказчик с чётко изложенной задачей. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_15459103717321
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Ретушь одной фотографии
Алексей ,очень качество и быстро выполнил работу! Буду обращаться ещё!
Всем желаю таких заказчиков. Сотрудничеством я остался доволен. Всё на высоте!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
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