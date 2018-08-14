SEO / LSI копирайтинг

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Закрыт10 заявок192 просмотра

Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным. 

Прошу стразу указывать стоимость и сроки.

Тематика: Курсы английского

Сайт:  https://english.com.ua/

Желаемый размертекста: 2500 – 3500 символов

Цель текста: продающийтекст, SEO-текст под поисковое продвижение

Уникальность:90-100%

Грамотность: Втексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и других

ошибок

Текст должен:

·      легко читаться;

·      соответствовать теме и полностью раскрывать ее;

Дополнительно:

·      В первом и последнем абзаце использовать главныйпоисковый запрос

·      Присутствие списков в тексте

·      Равномерное распределение запросов. Не нужнопомещать все слова в один абзац.

·      Использование названия школы (Имидж Освита, Image Education Ltd.) в тесте 1-3 раза

·      Использование 1-2 подзаголовков H2

·      Частота коммерческих слов (купить, цена…) 1%

Главный поисковыйзапрос: английский

Ключевые слова:

Английский язык, Курсы английского, Курсы английского языка, Изучениеанглийского, изучение английского языка, обучение английскому,

Частота самого высокочастотногослова: 2-3,5% можно проверить через https://advego.com/text/seo/

7 лет назад
vipwebua
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров