SEO / LSI копирайтинг

Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным.

Прошу стразу указывать стоимость и сроки.

Тематика: Курсы английского

Сайт: https://english.com.ua/

Желаемый размертекста: 2500 – 3500 символов

Цель текста: продающийтекст, SEO-текст под поисковое продвижение

Уникальность:90-100%

Грамотность: Втексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и других

ошибок

Текст должен:

· легко читаться;

· соответствовать теме и полностью раскрывать ее;

Дополнительно:

· В первом и последнем абзаце использовать главныйпоисковый запрос

· Присутствие списков в тексте

· Равномерное распределение запросов. Не нужнопомещать все слова в один абзац.

· Использование названия школы (Имидж Освита, Image Education Ltd.) в тесте 1-3 раза

· Использование 1-2 подзаголовков H2

· Частота коммерческих слов (купить, цена…) 1%

Главный поисковыйзапрос: английский

Ключевые слова:

Английский язык, Курсы английского, Курсы английского языка, Изучениеанглийского, изучение английского языка, обучение английскому,

Частота самого высокочастотногослова: 2-3,5% можно проверить через https://advego.com/text/seo/