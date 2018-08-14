Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный) https://skinperfect.ru/nashi-vakansii Основные моменты которые нужно указать в статье: Копирайтер 50р/1000 ТЗ-мейкер 50р/статья КМ(контент менеджер) 50р/статья Редактор ...
SEO / LSI копирайтинг
Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным.
Прошу стразу указывать стоимость и сроки.
Тематика: Курсы английского
Сайт: https://english.com.ua/
Желаемый размертекста: 2500 – 3500 символов
Цель текста: продающийтекст, SEO-текст под поисковое продвижение
Уникальность:90-100%
Грамотность: Втексте не должно быть пунктуационных, орфографических, лексических и других
ошибок
Текст должен:
· легко читаться;
· соответствовать теме и полностью раскрывать ее;
Дополнительно:
· В первом и последнем абзаце использовать главныйпоисковый запрос
· Присутствие списков в тексте
· Равномерное распределение запросов. Не нужнопомещать все слова в один абзац.
· Использование названия школы (Имидж Освита, Image Education Ltd.) в тесте 1-3 раза
· Использование 1-2 подзаголовков H2
· Частота коммерческих слов (купить, цена…) 1%
Главный поисковыйзапрос: английский
Ключевые слова:
Английский язык, Курсы английского, Курсы английского языка, Изучениеанглийского, изучение английского языка, обучение английскому,
Частота самого высокочастотногослова: 2-3,5% можно проверить через https://advego.com/text/seo/
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