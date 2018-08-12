Описание для Брендбука (примерно 4000 зн)

БЕЗ УКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ ЗА ПРОЕКТ - ЗАЯВКИ УДАЛЯЮ

Описание для Брендбука.

Задача: Сделать блок Основы бренда:

контекст, Основы бренда:

целевые сегменты , Основы бренда:

документ бренда , а также Фирменный блок: фирменный

знак — прочтение смыслов

Более подробно информацию скину исполнителю.

По сути нужно сделать красивые текстовые описания и расшифровать цвета - что они используются грамотно. Если есть вопросы - пишите.

Также, рекомендую ознакомиться с другими брендбуками компаний схожей тематики.

Один их образцов, однако не совпадает по тематике: ОБРАЗЕЦ: https://yadi.sk/i/KcuzMhIe3ZLDs7