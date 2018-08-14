Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный) https://skinperfect.ru/nashi-vakansii Основные моменты которые нужно указать в статье: Копирайтер 50р/1000 ТЗ-мейкер 50р/статья КМ(контент менеджер) 50р/статья Редактор ...
Рус+Укр Статьи по медицине (педиатрия/гинекология/дерматология)
Ищу автора на русском и украинском языках для написания 4 статей.
Тематика: аптечная косметика для детей и беременных.
все по теме новорожденных, детская кожа (безопасность/уход/пролемы)
все по теме беременности, кожа беременных и родивших (безопасность/уход/проблемы)
Требования к текстам:
- объем текстов до 1500 знаков (пост инстаграм+ теги)
- уникальность текстов 100%
Требования к исполнителю:
- Женщина/мужчина с ребенком/детьми (реальные темы и проблемы)
- В идеале: мед.образование (педиатрия/гинекология)
- Легкий слог, чувство юмора
От вас:
- Вашу цену за 1000 знаков или за пост, как удобнее.
- Примеры работ в аналогичной тематике.
Заявки фрилансеров
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