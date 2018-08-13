Прототип лендинг пейдж для товара с алиэкспресс

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки333 просмотра
#1$150
#2$50
#3$20

Конкурс для маркетологов / копирайтеров /: нужно сделать моб версию прототипа лендинг пейдж для товара с алиэкспресс.

товар: 

https://ru.aliexpress.com/item/-/32835122587.html?spm=a2g0v.11010108.06001.21.57e72a457pGjx8&gps-id=5347592&scm=1007.13562.105726.0&scm_id=1007.13562.105726.0&scm-url=1007.13562.105726.0&pvid=1aef9ef3-6bf8-4fd4-b77b-39c5b6686296

Если вы никогда этого не делали, есть мануал как это делать: 

https://docs.google.com/document/d/1PmVGzE6LFghV3V6V9dVXcLbdR5o-qrt9WZQLAQfHxQE/edit

HTML
7 лет назад
Nikolay_Avdeev
Николай 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Автор новостей. Криптовалюты

    Добрый день! Нужен автор для написания новостей для интернет-магазина криптовалютной тематики. В данный момент необходимо около 20 новостей. Средний размер новости 2000 - 3000 збп. Уник по text.ru от 90%. Источники предоставляем. Бюджет 50р - ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Страничка вакансии.

    Нужно сделать привлекательную страничку о вакансиях для сайта zhivot точка инфо. Пример(очень примерный)  https://skinperfect.ru/nashi-vakansii   Основные моменты которые нужно указать в статье: Копирайтер 50р/1000 ТЗ-мейкер 50р/статья КМ(контент менеджер) 50р/статья Редактор ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищу копирайтора для написания статей на блог о системах безопасности

    Ищу человека в штат, что бы писал для меня. Совместителей не рассматриваю. Так же не рассматриваю команды авторов - работаю с автором который пишет сам. Плюсом будет техническое образование. Норма статей в ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание для Брендбука (примерно 4000 зн)

    БЕЗ УКАЗАНИЯ СТОИМОСТИ ЗА ПРОЕКТ - ЗАЯВКИ УДАЛЯЮ Описание для Брендбука.  Задача: Сделать блок Основы бренда:  контекст, Основы бренда: целевые сегменты , Основы бренда:  документ бренда ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст для тату портала

    Есть вот такая страница посвященная тату салонам москвы http://rustattoo.ru/tattoosalony/moscow/  нужен текст объемом 3000-5000 знаков. Небольшое описание вверху знаков на 500-1000 и потом после списка салонов объемный текст, без воды, в основном описывающее функции портала (поэтому ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Текста к видео!

    Добрый день! Есть видео нужно написать подобные текста на тему "шкафы купе" и "гардеробные", 1000 знаков 10, можно предложить, как вы это видите: https://www.youtube.com/watch?v=mZeniLVUC5I&amp;t=6s Текстов нужно очень много, и постоянно, ищем творческого человека!

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт для сайта - 50 р за 1000 збп

    Только для умеющих красиво, ясно и кратко выражать свою мысль на русском языке. Если вы именно такой человек и ищете постоянную работу, напишите короткий текст (1-2 тыс. знаков) на тему "Продукты питания для долголетия" и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт

    Требуется уникальные тексты на сайты. Объем каждого текста 2000 символов в среднем. Оплата 60 руб за 1000 символов. 1) международные перевозки - 80 текстов 2) Типография - 50 текстов 3) Автосервис ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание уникального контента сайта с дальнейшим переводом на Англ.

    Нужен копирайтер со знанием Англ языка, который сможет написать контент для сайта на русском языке и потом перевести его на английский язык. Примерный объём 8000 символов.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад