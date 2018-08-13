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Прототип лендинг пейдж для товара с алиэкспресс
Конкурс для маркетологов / копирайтеров /: нужно сделать моб версию прототипа лендинг пейдж для товара с алиэкспресс.
товар:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32835122587.html?spm=a2g0v.11010108.06001.21.57e72a457pGjx8&gps-id=5347592&scm=1007.13562.105726.0&scm_id=1007.13562.105726.0&scm-url=1007.13562.105726.0&pvid=1aef9ef3-6bf8-4fd4-b77b-39c5b6686296
Если вы никогда этого не делали, есть мануал как это делать:
https://docs.google.com/document/d/1PmVGzE6LFghV3V6V9dVXcLbdR5o-qrt9WZQLAQfHxQE/edit
Заявки фрилансеров
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