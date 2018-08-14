Написать 10 статей по теме "Бетон и ЖБИ".

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Закрыт17 заявок182 просмотра

Оплата 100руб/1000збп

Желателен опыт в строительстве.

Подробное ТЗ выдам исполнителю.

7 лет назад
MeliaduS
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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